Бесплатная онлайн-подача заявления на досрочное погашение кредита для компаний МСБ

Бесплатно подать заявление можно как в отделениях банка, так и дистанционно. ОНЛАЙН-офис позволит не только сэкономить ваше время, но и поможет выбрать дату и сумму погашения и предупредит о размере комиссионного вознаграждения (в случае досрочного погашения ранее установленного договором срока).

Чтобы оформить заявление дистанционно:

Авторизуйтесь в ОНЛАЙН-офисе или зарегистрируйтесь, если у вас еще нет логина и пароля. Зайдите в раздел «Кредиты». В подробной информации по кредитному договору нажмите на кнопку «Досрочное погашение».

Напомним, что компании малого и среднего бизнеса также могут заказать в ОНЛАЙН-офисе любые виды справок по кредитам. Это быстрее и дешевле, чем если бы вы подавали оригинал заявления в офис банка. Справка в электронном виде готовится в течение 1 часа. Просто нажмите кнопку «Заказать справку», выберите тему «Кредитование», а затем – нужный вид справки.

Со всеми возможностями ОНЛАЙН-офиса для МСБ можно ознакомиться на сайте банка. За консультацией обращайтесь к персональному менеджеру, в единую справочную службу: 8-800-3333-555, а также в офисы Банка «Левобережный» (ПАО).