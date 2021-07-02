«В Новосибирск становится стыдно приглашать мировых звезд»

О крайне неприятном инциденте он рассказал в социальных сетях.

По информации Сиб.фм, известный новосибирский скрипач вёз в аэропорт своих коллег – оперных певцов, которые прилетали в Сибирь с концертами. Среди них – оперный певец Ильдар Абдразаков, который 28 июня выступал в Государственном концертном зале им. А. М. Каца на финальном гала-концерте IV Международного музыкального фестиваля, а после уехал выступать в Томск.

Ночью музыканты приехали из Томска и отправились в аэропорт Толмачёво. На повороте на улице Горького машина заехала левыми передним и задним колёсами в огромную яму – пробило оба.

— В Новосибирск становится стыдно приглашать мировых звёзд. Все говорят: грязный, разбитый город. Я не знаю, сколько должно быть ещё разбитых машин, чтобы дороги начали приводить в порядок. В итоге пришлось уважаемых артистов посреди дороги ночью пересаживать в такси, — говорит Михаил Симонян.

В итоге музыканты успели в аэропорт вовремя, но впечатления о Новосибирске у них остались самые противоречивые. Возмущенный Михаил Симонян заявил, что намерен выяснить, кто конкретно отвечает за состояние этого участка дороги и взыскать с этой организации стоимость ремонта.