Депутат Александр Морозов сдает мандат

На июльскую сессию регионального парламента вынесен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Заксобрания, председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Александра Морозова. Этот вопрос депутаты планируют рассмотреть первым в повестке дня.

— Прекратить досрочно полномочия депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Морозова Александра Владимировича на основании его письменного заявления о сложении своих полномочий, а также вывести из состава комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам, освободить от должности председателя комитета, — сказано в проекте постановления Заксобрания.

Напомним, что Александр Морозов является фигурантом дела о мошенничестве, ему инкриминируют ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Уголовное дело связано с выделением госсубсидии ЗАО «Коченевская птицефабрика», руководителем совета директоров которой является Морозов. Речь идет о ситуации, которая произошла в период с 2019 по 2020 год, когда компания «Коченевский мясокомбинат» получила субсидию в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в размере 41 млн рублей. Деньги должны были пройти на строительство новых мощностей для компании, однако обязательства не были исполнены. Таким образом государству был нанесен ущерб в размере 15,9 млн рублей.

Александр Морозов — один из старожилов регионального парламента Новосибирской области. Он работал в Заксобрании со второго созыва. В 2020 году Морозов прошел в седьмой созыв от «Единой России» по одномандатному округу №8 (Каргатский, Убинский, Доволенский и часть Чулымского районов). За него проголосовали почти 11,5 тысячи избирателей. По данным налоговой декларации за 2020 год, Морозов задекларировал доход в 3,1 млн рублей. В его собственности (совместной с супругой) находились 16 земельных участков общей площадью 3,3 млн кв м. Не исключено, что довыборы по округу пройдут в сентября 2021 года, параллельно с выборами в Госдуму.