Бесплатные переводы для индивидуальных предпринимателей

Переводы на сумму от 100 до 600 тысяч рублей в месяц совершаются бесплатно, если клиент пользуется бизнес-пакетом РКО. Сумма переводов за текущий месяц определяется как общая сумма с начала месяца, переведенная на свой собственный счет физического лица в Банке «Левобережный» без учета переводов на счета других физических лиц.

Также комиссия не взимается, если ИП переводит средства на погашение кредита по программе малого и среднего бизнеса, выданного Банком «Левобережный». Добавим, что предприниматели могут подключить пакет-конструктор РКО «Мой бизнес — мои правила» за 500 рублей в месяц. В его стоимость входит открытие расчетного счета, его пополнение наличными на сумму до 25 тысяч рублей в месяц и 3 бесплатных платежа ежемесячно. В рамках бизнес-пакета можно подключить один из четырех сетов с разным набором услуг и лимитом (перечисление на счета физических лиц, снятие или внесение средств и проведение платежей).

По вопросам обслуживания обращайтесь к персональному менеджеру, в офисы или в единую справочную службу Банка «Левобережный» (ПАО) по телефону 8-800-3333-555.