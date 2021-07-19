Новосибирцы пожаловались на пожары на свалках президенту РФ

Пожар на Хилокском («Левобережном») полигоне, который продолжался несколько суток, вынудил жителей окрестных микрорайонов обратиться к федеральным властям, в том числе к президенту РФ. Это стало поводом для принятия мер на уровне региональной и муниципальной власти.

Как сообщают в мэрии Новосибирска, сигнал о возгорании на Хилокском полигоне поступил ночью 15 июля. На следующий день огонь был погашен, но задымление продолжалось. 18 июля задымления уже не было. Пожар был потушен силами МУП «Спецавтохозяйство» с привлечением поливомоечной техники. Кроме того, в тушении пожара приняли участие силы ГУ МЧС по Новосибирской области. Однако жители окрестных микрорайонов, обеспокоенные ситуацией, записали обращение к властям всех уровней по этому поводу.

— Мы задыхаемся от дыма, — сообщают горожане. — Несколько суток ядовитые вещества проникают к нам в квартиры, не спастись от отравления. До глубины души задели слова руководителя полигона ТБО: «В пожаре ничего особенного, это нормально». Это отношение к жителям оскорбительно и унизительно… Это биологический геноцид и экологическая катастрофа левобережья. Требуем расселить нас в экологически безопасные районы, обеспечить медпомощью по мере необходимости, эвакуировать в безопасное место, руководителя полигона привлечь к ответственности за халатное отношение к своим обязанностям и оскорбление жителей улицы Малыгина.

В отношении руководителя полигона в правительстве области пока жестких решений принимать не стали, однако настоятельно порекомендовали мэрии Новосибирска разобраться в ситуации, в частности со штатной численностью на охране полигона.

— Исходим из позиции, что предотвратить невозможно и невозможно обнаружить, — заявил в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Травников, обращаясь к мэру Новосибирска Анатолию Локтю. — Но если исходить из такой позиции, то будем гореть, как в Якутии. Здесь — охраняемый объект, возгорания на котором происходят регулярно. Может, увеличить в 2 раза штатную численность, чем 4 дня бросать силы на тушение возгорания, не говоря о здоровье граждан? Попрошу мэрию сделать выводы и провести проверку, как организована охрана на полигоне.

По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, всего за минувшую неделю потушены 109 пожаров, спасены 3 человека, 2 человека погибли. Работы на полигоне завершены. Превышение ПДК в воздухе не выявлено.

Фото из группы АСТ-54 Вконтакте