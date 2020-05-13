Бессмертный полк прошел на экранах билбордов

Компания «Дизайнмастер» провела акцию — #Бессмертный полк без границ – разместив на всех видеоэкранах России, в том числе и в Новосибирске, фотографии и информацию о ветеранах Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе компании.

Всего поступило более 6000 заявок, каждая из которых была тщательно обработана: оцифрованы фотографии, выверена информация о ветеранах — участниках сражений Великой Отечественной войны. На видеоэкранах сети «Дизайнмастера» #Бессмертный полк без границ увидели жители Новосибирска, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Омска, Барнаула, Иркутска.

В компании подчеркнули, что wi-fi снифферы, которыми оборудованы видеоэкраны, зафиксировали более 3 миллионов уникальных пользователей по всей России. Акция #Бессмертный полк без границ на больших видеоэкранах компании «Дизайнмастер» стала частью общероссийского шествия Бессмертного полка в честь 75-летия Великой Победы, стартовавшего 9 мая в онлайн-режиме в соцсетях по всему земному шару.

Фото предоставлено пресс-службой компании