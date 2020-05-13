В Советском районе Новосибирска построят школу почти за 951 млн рублей

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска объявил конкурс на определение подрядчика по строительству школы по проезду Детскому,10 в Советском районе города Новосибирска.

Согласно документации, подрядчику предстоит подготовить территорию, произвести вынос сетей, земляные работы, выполнить работы по строительству объекта, внутреннюю отделку, облицовку фасада, работы по водоснабжению и канализации, монтаж электроосвещения и электрооборудования, монтаж охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, пусконаладочные работы и др.

Работы должны быть завершены 30 декабря 2021 года (включительно).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 950,6 млн рублей. Источник финансирования- средства бюджета города Новосибирска на 2020-2022 финансовые годы, в том числе субсидии из областного и федерального бюджетов.

Дата проведения электронного аукциона 20 мая 2020 года.

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