Корректировали да не выкорректировали

Скорректированные по итогам заседания постоянных комиссий горсовета правила землепользования и застройки (ПЗЗ) были представлены сессии горсовета Новосибирска. Как сообщил в докладе заместитель мэра Новосибирска Алексей Кондратьев, пришлось пересмотреть и убрать из правил несколько наиболее спорных пунктов. К примеру, застройку на территории предполагаемого детсада в Первомайском районе, о чем ранее сообщал депутат Андрей Любавский (КПРФ). Также скорректированы еще несколько положений, регулирующих этажность застраиваемых территорий в Советском районе. Однако по-прежнему у депутатов осталось немало вопросов к ПЗЗ. В связи с этим после обсуждения правил на сессии депутат Сергей Бойко предложил голосовать отдельно по каждому пункту — по аналогии с процедурой формирования постоянных комиссий горсовета на первой после выборов текущего созыва сессии.

— Голосовали сто раз — дважды по каждому депутату, никто на мозоли на пальцах не пожаловался, — заявил депутат.— Почему здесь не можем проголосовать по пунктам отдельно?

Среди наиболее спорных вопросов, по которому высказались сразу несколько депутатов, — возможность застройки территории, прилегающей к Монументу Славы в Ленинском районе. Об этом первым заявил депутат Александр Бурмистров (КПРФ), на съем округе данная территория находится.

— Судя по ПЗЗ, здесь теперь может появиться 17-этажный дом, — заявил Бурмистров, обращаясь к докладчику.— Ваши аргументы непонятны. Эти нормы не поймут и жители Ленинского района.

Депутата поддержали его независимые коллеги — Антон Картавин, Светлана Каверзина (коалиция «Новосибирск 2020») и Игорь Украинцев («Лига эффективности»).

— Предлагаю по Монументу Славы голосовать отдельным пунктом,— говорит Украинцев.— Лучше попытку (Точечной застройки. — Ред.) убить в зародыше.

Депутат напомнил об аналогичной ситуации в Заельцовском районе — на территории микрорайона «Аэропорт» и в Железнодорожном — на Челюскинском жилмассиве, где жители, выступая против точечного строительства многоэтажного дома по ул. Красноярской, готовы инициировать процедуру отзыва главы города.

По-прежнему остается острым и вопрос нехватки мест для детей в образовательных учреждениях, о чем, как и раннее на комиссии по градостроительству, напомнили депутаты.

— В центре нет школ и детсадов,— говорит председатель комиссии по муниципальной собственности Сергей Бондаренко («Единая Россия»).— Мы развиваем город в рамках высотной застройки, а должны отдать предпочтение школам и детсадам. Школа №154 восстанавливается, в настоящий момент она вышла из состава общеобразовательных учреждений. Школа №29 на Ипподромской — старое здание с деревянными перекрытиями. Строительство в районе Жиркомбината подразумевает новую школу, но пока неубедительно.

Аналогичный дефицит мест при росте жилой застройки отмечают и в Октябрьском районе.

— У меня на округе безобразная ситуация с местами, их нет,— говорит депутат Игорь Титаренко («Единая Россия»).— Не строится лицей №185. Детсад №504 уже «резиновый». Когда мэрия перестанет выдавать разрешения под застройку без соответствующих изменений плана (В пользу социальных объектов. — Ред.)?

Как поясняют в мэрии, в настоящее время заканчивается подготовка проекта по 185-му лицею, также застройщикам предлагается первоочередное строительство по ул. Тургенева.

— По остальным школам и детсадам предусмотрено, что без их проекта не будет выдаваться разрешение на строительство,— поясняет Алексей Кондратьев.

Еще один болезненный аспект застройки того же Октябрьского района касается частного сектора, инфраструктура которого, как уже сообщалось, не предназначена под многоэтажную застройку.

— Здесь частная застройка, — говорит депутат Хельга Пирогова (коалиция «Новосибирск 2020»). — Но возможно строительство 5-8-этажных домов. Вопрос коммуникаций и инфраструктуры остается открытым.

По информации мэрии Новосибирска, итоговая редакция правил землепользования предполагает развитие городских территорий посредством расселения ветхого фонда и частного сектора с параллельным развитием объектов социальной инфраструктуры, 22 приложения касаются рекреационных зон (33 га), 16— образовательных учреждений, 4— учреждений культуры и спорта.

В итоге, несмотря на большое количество замечаний к ПЗЗ, за новые правила землепользования и застройки депутаты голосовали «оптом». За предлагаемую редакцию проголосовал 31 депутат (из 40 присутствующих на сессии), против — 8.

Фото Gensa Gensa