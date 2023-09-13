Бездомным в Новосибирске выдадут 1,5 тысяч сертификатов

В Новосибирской области бездомным выдадут 1,5 тысячи сертификатов на бесплатный ночлег и еду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В проекте принимают участие одна государственная и девять некоммерческих организаций.

— Государство, внедряя данный механизм, предоставляет реальную поддержку тем, кто в этом нуждается, дает людям шанс для выхода из кризисной ситуации, возможность обустройства их жизнедеятельности и возвращения к нормальному образу жизни, — отметил Дмитрий Журин, начальник управления организации социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Пилотный проект в Новосибирской области действует с начала 2022 года.

Бездомному необходимо обратиться в отдел социального обслуживания населения. После сертификат действует 21 день. Для человека, оказавшегося на улице, формируют индивидуальный маршрут реабилитации и адаптации.

На данный момент в областном центре социальной адаптации находятся 65 человек.

Ранее редакция сообщала о том, что по качеству городской среды Новосибирск вошел в топ-10 городов-миллионников.