26-летняя девушка переехала из Казахстана в Новосибирск

В МВД России по Новосибирской области обратилась 26-летняя Светлана из Республики Казахстан с заявлением об участии в переселении в Российскую Федерацию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.

— ГУ МВД России по Новосибирской области принято решение о выдаче ей свидетельства участника Государственной программы, что позволило в дальнейшем получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, — говорится в сообщении.

Светлана окончила Томский государственный архитектурно-строительный университет, после чего переехала в Новосибирск. В настоящее время работает инженером в строительной организации.

По словам девушки, стать гражданкой России было ее мечтой. На данный момент она оказывает содействие в подготовке документов своим родственникам, которые также рассматривают возможность переезда.

Ранее редакция сообщала о том, что МВД помогло семье скрипачки из Египта переселиться в Новосибирск.