Рекламодателям

На Алтае разработали отечественный гусеничный снегоболотоход

  • 15/12/2022, 10:36
На Алтае разработали отечественный гусеничный снегоболотоход
Он рассчитан для перевозки в первую очередь опасного груза.

Гусеничный снегоболотоход, оборудованный грузопассажирским кузовом со съемным тентом разработан ООО «Алтайтрансмаш-сервис». Он представляет собой быстроходную плавающую машину высокой проходимости с несущим корпусом и передними ведущими колесами. Машина предназначена для перевозки людей и различных грузов по бездорожью в условиях заснеженной целины и лесисто-болотистой местности при температурах воздуха от — 45 до + 45 градусов.

Уникальность машины в том, что она разработана и рассчитана для перевозки в первую очередь опасного груза (метанола). Для этого предприятием были разработаны и установлены насосы для перекачки метанола, а также установлены еврокубы для его перевозки, пояснили в министерстве промышленности Алтайского края.

— Конструктивно в машине были увеличены габаритные размеры кузова за счет удлиненной базы (7 катков на один борт), повысилась грузоподъемность до шести с половиной тонн, при этом удельное давление на грунт уменьшилось. Кроме того, была изменена конструкция задней двери, а также создана возможность переоборудования снегоболотохода из грузового в пассажирский благодаря съемным складным сиденьям. А главное —– при производстве модели мы применили отечественные комплектующие, в том числе предпусковой подогреватель двигателя и воздушный отопитель, а также отечественную светодиодную оптику. Соответственно, достигнут 100% показатель отечественных материалов и комплектующих, — подчеркнул Иван Куриленко, генеральный директор ООО «Алтайтрансмаш-сервис».

Для более комфортной эксплуатации машины салон обшит мягким качественным материалом, а в кузове предусмотрены легкосъемные складные сиденья, благодаря которым, грузовой отсек в любой момент может быть быстро переоборудован в пассажирский, вместимостью до 8 человек.

Компания «Алтайтрансмаш-сервис» работает более 25 лет, половину из которых производит технику исключительно собственной разработки. Завод создает тяжелые машины, способные преодолеть любое бездорожье. Создано более десятка моделей —несколько модификаций тягачей «Марал», топливозаправщик «Скиф», гусеничный транспортер «Тритон».

Сегодня спецтехника, произведенная на промышленном предприятии Рубцовска, работает в Заполярье, Якутии, Ямало-Ненецком автономном округе, на Камчатке и в других отдаленных районах страны с суровыми погодными условиями и бездорожьем.

Ранее редакция сообщала о том, что Иркутский завод получил грант на серийное производство вездеходов.

Фото с сайта министерства промышленности и энергетики Алтайского края

501

Рубрики : Инновации Бизнес Транспорт

Регионы: Алтай

Теги : снегоболотоход производство спецтехники


Спецоперация на Украине

«Черные трансплантологи» прибыли в ДНР
12/12/22 17:41
Конфликт в Украине привел к истощению запасов вооружения в Европе и США
12/12/22 16:21
Новосибирские предприниматели совместно с АИР закупят не менее тысячи тактических аптечек
12/12/22 13:33
легализация предпринимателей

В Новосибирске на 6 тысяч сократилось количество работников в компаниях малого и среднего бизнеса

Зато резко выросло число самозанятых.
Читать статью >>
бизнес сотрудничество

Власти уговаривают бизнес покупать продукцию друг друга, даже если она похуже качеством, чем иностранная

Чтобы поддержать переход экономики на «новые рельсы».
Читать статью >>
система точного земледелия

Сибирские аграрии планируют экспортировать высокие технологии

В частности, это касается системы точного земледелия «Агронавигатор».
Читать статью >>
испытание самолетов

В Новосибирске начнутся испытания планера импортозамещенной версии самолета Superjet-100

Кроме того, СибНИА принимает участие в создании многоразовой ракетно-космической системы и разработке сверхзвукового гражданского самолета.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александр Лубенец, независимый эксперт и финансист, член Общественной палаты Новосибирской области, председатель НРО ООО «Российский союз налогоплательщиков», заслуженный экономист Новосибирской области

«У нашего бизнеса появилась возможность купить целые предприятия за рубежом»

И вывезти эти активы в Россию.
Все материалы
Лента новостей

В Новосибирске на 6 тысяч сократилось количество работников в компаниях малого и среднего бизнеса

15/12/2022, 14:37

Власти уговаривают бизнес покупать продукцию друг друга, даже если она похуже качеством, чем иностранная

15/12/2022, 13:35

В Новосибирске создали первый сверхчувствительный тест для ранней диагностики рака кишки

15/12/2022, 12:33

НЗХК будет добиваться наказания подрядчика, виновного в неправильной утилизации отходов завода

15/12/2022, 12:29
Популярное

Больничные: ответы на популярные вопросы

15/12/2022, 14:19

Как, где и в чем встречать Новый 2023 год, что готовить

15/12/2022, 09:00

ГОСТ для электросамокатов вступит в силу с 1 февраля

14/12/2022, 15:23
Новости компаний

Банк «Левобережный» расширил территорию для подключения к эквайрингу

15/12/2022, 14:14

«Ростелеком» раздает клиентам 2 миллиона призов

15/12/2022, 11:40

Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером экологического фестиваля «Будущее в руках живущих»

15/12/2022, 11:28

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска