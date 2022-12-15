На Алтае разработали отечественный гусеничный снегоболотоход

Гусеничный снегоболотоход, оборудованный грузопассажирским кузовом со съемным тентом разработан ООО «Алтайтрансмаш-сервис». Он представляет собой быстроходную плавающую машину высокой проходимости с несущим корпусом и передними ведущими колесами. Машина предназначена для перевозки людей и различных грузов по бездорожью в условиях заснеженной целины и лесисто-болотистой местности при температурах воздуха от — 45 до + 45 градусов.

Уникальность машины в том, что она разработана и рассчитана для перевозки в первую очередь опасного груза (метанола). Для этого предприятием были разработаны и установлены насосы для перекачки метанола, а также установлены еврокубы для его перевозки, пояснили в министерстве промышленности Алтайского края.

— Конструктивно в машине были увеличены габаритные размеры кузова за счет удлиненной базы (7 катков на один борт), повысилась грузоподъемность до шести с половиной тонн, при этом удельное давление на грунт уменьшилось. Кроме того, была изменена конструкция задней двери, а также создана возможность переоборудования снегоболотохода из грузового в пассажирский благодаря съемным складным сиденьям. А главное —– при производстве модели мы применили отечественные комплектующие, в том числе предпусковой подогреватель двигателя и воздушный отопитель, а также отечественную светодиодную оптику. Соответственно, достигнут 100% показатель отечественных материалов и комплектующих, — подчеркнул Иван Куриленко, генеральный директор ООО «Алтайтрансмаш-сервис».

Для более комфортной эксплуатации машины салон обшит мягким качественным материалом, а в кузове предусмотрены легкосъемные складные сиденья, благодаря которым, грузовой отсек в любой момент может быть быстро переоборудован в пассажирский, вместимостью до 8 человек.

Компания «Алтайтрансмаш-сервис» работает более 25 лет, половину из которых производит технику исключительно собственной разработки. Завод создает тяжелые машины, способные преодолеть любое бездорожье. Создано более десятка моделей —несколько модификаций тягачей «Марал», топливозаправщик «Скиф», гусеничный транспортер «Тритон».

Сегодня спецтехника, произведенная на промышленном предприятии Рубцовска, работает в Заполярье, Якутии, Ямало-Ненецком автономном округе, на Камчатке и в других отдаленных районах страны с суровыми погодными условиями и бездорожьем.

Ранее редакция сообщала о том, что Иркутский завод получил грант на серийное производство вездеходов.

Фото с сайта министерства промышленности и энергетики Алтайского края