Безработица хороша для отчета, но не для инвестора: муниципальных управленцев Новосибирской области научили привлекать инвестиции

28 января в Grand Autograph Hotel Novosibirsk прошел образовательный интенсив для муниципальных инвеступолномоченных, посвященный возможностям программы «GR-акселератор» как инструменту повышения эффективности взаимодействия бизнеса и власти. Мероприятие организовал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) совместно с Национальной ассоциацией агентств инвестиций и развития (НААИР) при поддержке ПАО «ГМК «Норильский никель».

Перед муниципальными управленцами и инвеступолномоченными Новосибирской области выступил вице-президент бизнес-школы РСПП, куратор тренингового центра НААИР Дмитрий Богданов. В качестве примеров он приводил кейсы взаимодействия муниципалитетов с инвесторами из других регионов России.

Привлечение инвесторов на территорию Новосибирской области крайне необходимо как для развития территории, так и для пополнения местного бюджета. Современные реалии стремительно разворачивают власти в сторону бизнеса, выстраивая совершенно новые ступени их взаимодействия. Семинар «GR-акселератор» направлен на то, чтобы выстроить между муниципалитетами и инвесторами, готовыми зайти на новосибирскую землю, максимально продуктивный диалог.

― Инвестиции, как и территории, бывают абсолютно разные, и важно научиться работать со всеми видами. В чем проблема инвестиций? Внутри муниципального аппарата все слишком переплетено. В работе с инвестором одно ведомство принимает одно решение, другое ― противоположное. А сейчас необходимо проводить грамотные коммуникации, со всеми договариваться, выстраивать продуктивные отношения, ― разъяснил собравшимся основные цели акселератора министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

На сегодня Новосибирская область является лидером по СФО в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Но почивать на лаврах еще слишком рано. Бизнес-модель постоянно трансформируется, и чтобы удержаться на плаву, муниципалитетам важно наладить механизм обратной связи с предпринимательским сообществом. Для этого в первую очередь необходимо ускорить сам процесс рассмотрения обращений в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности, а также усилить контроль качества подготовки исполнителями ответов на обращения.

― Время не стоит на месте, а предъявляет все новые требования. То же касается и работы с инвесторами. Много новых подходов появилось и к процессу привлечения инвесторов, и к их сопровождению, ― пояснил врио генерального директора «Корпорации развития Новосибирской области» Вячеслав Радионов.

Дмитрий Богданов отметил, что программа «GR-акселератор» значительно сократила саму дистанцию между муниципалитетами и бизнесом. Спикеры, выступающие на семинарах в рамках программы, помогают чиновникам посмотреть на инвестирование глазами предпринимателя, обозначая основные тезисы продуктивного сотрудничества емко и понятно. Привлечение капиталов на территорию муниципалитетов в первую очередь требует достоверной информации и максимально сжатых сроков реализации проектов. Для достижения этих целей муниципалитетам нужно выстроить грамотные коммуникации на своей территории, в том числе с представителями ресурсосберегающих компаний. Спикер пояснил, что много крупных инвестпроектов «умерли», столкнувшись с проблемами на уровне прокладки инженерных коммуникаций или недостоверной информацией о межевании земель.

При составлении инвестиционных проектов муниципальных образований Богданов посоветовал придерживаться языка цифр, а не общеизвестных фактов, способных привлечь скорее туристов, чем бизнес. При этом негативные в общем понимании факторы могут сыграть исключительно положительную роль.

― Если в вашем муниципалитете низкий уровень безработицы, то это хорошо для отчета, но не для инвестора. Ведь тогда ему нужно будет приложить больше усилий для привлечения рабочих рук и предложить сотрудникам более высокий оклад. А предлагать инвестору вахту ― это сразу проигрыш, так как требует больших финансовых вложений, ― объяснил Дмитрий Богданов.

По его словам, инвесторы ищут точки прироста капитала, и в «борьбе за капитал» выиграет тот муниципалитет, который предложит бизнесу как раз такие варианты. Когда речь идет о деньгах, социальные показатели и исторические факты должны уходить на десятый план. Стремление привлечь на территорию вообще все группы инвесторов также не приведет к успеху: важно понимать, какие капиталы способны «прижиться» на конкретной территории.

Спикер обозначил новый тренд, наметившийся на современном рынке инвестирования. Все больше представителей бизнеса интересуют так называемые «заброшки», социальные объекты, которые давно не используются по назначению, а на их снос не хватает бюджетных средств. Инвесторы в этом случае могут решить сразу две проблемы. Согласились с этим утверждением и слушатели.

― Очень жаль, что я не знала этого раньше. На территории нашего муниципалитета есть заброшенный объект, который может заинтересовать инвестора. Мы планировали его под снос, но теперь, наверное, поменяем планы. Вообще, проблема инвестиций очень для нас актуальна. Мы не являемся традиционным городом, и инвестиции — это все, что помогает нам развиваться. У нас есть ресурсы, есть возможности для развития в этом направлении, и мы будем двигаться вперед, опираясь в том числе и на знания, полученные сегодня, ― поделилась впечатлениями первый заместитель главы города Обь Мария Малыгина.

Участники семинара получили сертификаты и, вооруженные полученными знаниями, планируют пересмотреть свою работу с инвестиционными проектами.

Напомним, Центр регионального развития и бизнес-технологий РСПП в партнёрстве с ПАО «ГМК «Норильский никель» проводит программу «GR-акселератор» с 2022 года. Предпринимательские проекты и инициативы, детально проработанные в рамках GR-акселератора, затем успешно проходят программы предпринимательской акселерации и получают займы в рамках программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». Такая синергия двух программ позволяет ускорить реализацию предпринимательских проектов.

В 2025 году в рамках акселерационной программы командам предстоит сформировать новые инвестиционные профили муниципальных образований, провести их синхронизацию с мастер-планами развития территорий, определить ключевые точки роста и векторы развития, а также сформировать готовые инвестиционные предложения под запросы бизнеса.