Больше тысячи мигрантов проверили в Новосибирске

В Новосибирске во время рейда правоохранители проверили более тысячи иностранных граждан. Мероприятие проводилось сотрудниками Управления по вопросам миграции регионального главка полиции при поддержке специального подразделения Росгвардии на территории Кировского района Новосибирска.

В ходе рейда было выявлено 16 нелегалов, нарушивших режим пребывания в России.

— В отношении них составлены административные протоколы. Решением суда иностранцы-нарушители подвергнуты административному выдворению из страны в форме принудительного контролируемого выезда с последующим запретом на въезд на территорию Российской Федерации, — говорится в сообщении МВД.МЕДИА.

Напомним, что силовики проверили мигрантов в Хилокском микрорайоне Новосибирска. Увидев людей в погонах иностранцы сразу «забыли» русский язык.

Ранее редакция сообщала о том, что частным клиникам Новосибирска предлагают запретить проводить медосмотры мигрантов. Законодатели рассчитывают, что это позволит пресечь выдачу формальных справок.