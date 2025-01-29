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В Новосибирской области птицефабрика выплатит 3,5 млн мальчику

  • 29/01/2025, 17:30
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирской области птицефабрика выплатит 3,5 млн мальчику
Его мать погибла на производстве

Черепановский районный суд принял решение взыскать с местной птицефабрики 3,5 миллиона рублей в пользу семьи погибшей на производстве матери. У женщины остался несовершеннолетний сын.

Трагедия произошла в августе 2023 года на территории Посевнинской птицефабрики. Женщина трудилась на площадке временного хранения зерна. Водитель погрузчика, не убедившись, что на его пути нет людей, наехал на сотрудницу, от полученных травм та скончалась.

Прокурор Черепановского района обратился в суд в интересах несовершеннолетнего сына погибшей.

— Прокуратурой проведена проверка по произошедшему несчастному случаю на производстве. По иску прокурора в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в связи с гибелью матери на производстве, — сообщает телеграм-канал ведомства.

Администрация предприятия должна выплатить семье погибшей 3,5 миллиона рублей.

Решение не вступило в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что восьмилетняя школьница требует 500 тысяч за падение с качелей в Новосибирске. Иск предъявлен администрации Калининского района.

Источник фото: Freepik / Автор – tawatchai07

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : смерть птицефабрика дети


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