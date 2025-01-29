В Новосибирской области птицефабрика выплатит 3,5 млн мальчику

Черепановский районный суд принял решение взыскать с местной птицефабрики 3,5 миллиона рублей в пользу семьи погибшей на производстве матери. У женщины остался несовершеннолетний сын.

Трагедия произошла в августе 2023 года на территории Посевнинской птицефабрики. Женщина трудилась на площадке временного хранения зерна. Водитель погрузчика, не убедившись, что на его пути нет людей, наехал на сотрудницу, от полученных травм та скончалась.

Прокурор Черепановского района обратился в суд в интересах несовершеннолетнего сына погибшей.

— Прокуратурой проведена проверка по произошедшему несчастному случаю на производстве. По иску прокурора в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в связи с гибелью матери на производстве, — сообщает телеграм-канал ведомства.

Администрация предприятия должна выплатить семье погибшей 3,5 миллиона рублей.

Решение не вступило в законную силу.

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