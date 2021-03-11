Компании МСБ могут получить кредит до снятия ограничений ФНС по расчетному счету

Если у предпринимателей есть долг перед ФНС в размере до 50 тысяч рублей, то они могут привлечь финансирование в банке. Для оформления кредита не обязательно дожидаться подтверждения оплаты налоговой задолженности и снятия ограничений с расчетного счета. Банк разработал такую меру с целью поддержки наиболее пострадавшего в пандемию сегмента российской экономики – малого и среднего бизнеса. Чтобы вы могли закрывать текущие расходы и обеспечивать непрерывную деятельность своего предприятия, вы можете оперативно оформить кредит в Банке «Левобережный», пока идет разблокировка счета.

Напомним, что предприятия МСБ могут получить скидку по кредиту и оформить его по ставке от 7,5% годовых. Условия: одновременное открытие расчетных счетов на заемщика и связанную компанию, а также поддержание оборотов компаниями группы.

Заявку на кредит можно подать онлайн. За консультацией обращайтесь к персональному менеджеру, в единую справочную службу по телефону 8-800-3333-555 или в офисы Банка «Левобережный» (ПАО).