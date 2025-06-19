билайн и БЮРО 1440 объединяются для развития спутниковой связи в России

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) между российской аэрокосмической компанией БЮРО 1440 (входящей в состав ИКС Холдинг) и мобильным оператором ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) было заключено комплексное соглашение. Предметом договора является предоставление оборудования и каналов связи для интеграции существующих и будущих базовых станций оператора с низкоорбитальной спутниковой системой.

Данное партнерство открывает перспективы для усовершенствования телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечения связью отдаленных областей Российской Федерации. Реализация станет возможной благодаря установке спутниковых терминалов на базовых станциях оператора, где прокладка оптоволоконных линий связи либо невозможна, либо экономически нерентабельна. Соглашение предусматривает использование сервиса более чем на 440 наземных станциях.

Сотрудничество в рамках инициативы по развитию спутниковой связи в России является элементом стратегического курса и направлено на расширение арсенала используемых технологических решений, особенно в изолированных и труднодоступных регионах, где возможности традиционных способов связи ограничены. Это также отражает стремление компании к развитию нетрадиционных телекоммуникационных направлений и внедрению адаптивных и инновационных подходов.

По словам Сергея Анохина, генерального директора ПАО «ВымпелКом», компания, как прогрессивный и технологичный игрок рынка, видит в спутниковой связи перспективное решение для обеспечения коммуникаций в труднодостижимых локациях. Эта технология позволяет оставаться на связи даже там, где ранее сигнал отсутствовал, открывая новые горизонты для жителей и бизнеса, находящихся за пределами зоны покрытия традиционной инфраструктуры.

Алексей Шелобков, генеральный директор ИКС Холдинга, отметил, что совместный проект демонстрирует потенциал спутниковой связи как дополнения к наземной инфраструктуре в местах, где прокладка оптоволоконных линий затруднена или экономически не оправдана. Компания создает понятную и масштабируемую модель подключения базовых станций через свою низкоорбитальную группировку. Тестовые испытания запланированы на 2026 год, а полноценный запуск – на 2027 год.