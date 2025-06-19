В Новосибирске выставлены на торги три участка под многоэтажки в «Клюквенном»

«Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» объявило очередные три аукциона на право заключения договоров о комплексном развитии территорий (КРТ) в отношении земельных участков в микрорайоне «Клюквенный». Все они передаются в субаренду до 31 декабря 2032 года.

Площадь первого участка 22 226 кв. метров. Начальная цена торгов — 36,653 млн рублей. Шаг аукциона — 5%. Кроме того, условиями договора о КРТ предусмотрена обязанность застройщика по внесению: целевого взноса на инфраструктуру в размере 235 млн рублей (вносится равными частями ежемесячно в течение 2 лет) и целевого взноса на завершение строительства многоквартирных домов в размере 13,7 млн рублей (вносится равными частями в течение года).

Площадь второго участка — 24 237 кв. метров. Начальная цена — 38,661 млн рублей. Целевой взнос на инфраструктуру — 255 млн рублей, целевой взнос на завершение строительства МКД — 14,7 млн рублей.

Третий участок площадью 25 761 кв. метр. Начальная цена —38,548 млн рублей. Целевой взнос на инфраструктуру —272 млн рублей, целевой взнос на завершение строительства МКД — 15,5 млн рублей.

Итоги аукционов будут подведены в середине июля.

Напомним, микрорайон «Клюквенный» в Калининском районе Новосибирска на сегодняшний день является самой крупной территорией, подлежащей КРТ. Её площадь — более 200 га. Здесь планируется возвести 1 млн кв. м жилья. Население микрорайона составит 35 тысяч человек. Совокупный объем инвестиций в проект оценивается в 100 млрд рублей.

По словам генерального директора АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» Ашота Рафаеляна, первые шесть домов застройщики микрорайона планируют сдать в первом квартале 2026 года. В марте 2027-го в Клюквенном будет запущена школа, в мае — детский сад. В январе-феврале 2028-го запланирована сдача поликлиники на 780 посещений со скорой помощью на пять машин.

В региональном Минстрое уточнили, что на сегодняшний день застройщикам в субаренду переданы 6 участков. Среди застройщиков микрорайона: новосибирская ГК «КПД Газстрой», ижевская компания «Талан», а также омский застройщик АО «Завод сборного железобетона №6».

Ранее редакция сообщала, что за строительством микрорайона под Новосибирском будут следить беспилотники.