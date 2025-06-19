Названы самые популярные подержанные автомобили в России по итогам мая

В мае россияне купили 491 тысячу легковых автомобилей с пробегом, что на 3,7% меньше, чем в апреле, и на 4,3% меньше, чем год назад. Lada остается лидером на вторичном рынке с долей в 126,3 тысячи автомобилей. За ней следуют Toyota (48,2 тысячи), Kia (28 тысяч), Hyundai (26,6 тысячи) и Nissan (21,8 тысячи). За первые пять месяцев 2024 года россияне приобрели 2 миллиона 266,3 тысячи подержанных автомобилей, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Lada 2107 осталась лидером вторичного авторынка России в мае. За этот месяц россияне приобрели 12,1 тысячи «семерок».

На втором месте — хетчбэк Lada 2114 «Самара-2» (9,6 тысяч штук). С почти равными результатами следуют Kia Rio и Hyundai Solaris (по 9,5 тысяч штук). В пятерку лидеров также вошел Ford Focus с 8,5 тысячами проданных автомобилей. В топ-10 также попали Lada 2170 («Приора»), Lada 4×4 («Нива»), Toyota Corolla, Lada 2190 («Гранта») и Toyota Camry.

Аналитики агентство «Автостат» выяснили, что все десять популярных моделей автомобилей показали снижение продаж в сравнении с апрелем. Лидеры рынка потеряли от 1,3% (Hyundai Solaris) до 9,6% (Lada 4×4). По сравнению с маем 2024 года, ситуация также не улучшилась. Наименьшее снижение произошло у модели «семерка» (-1,6%), а наибольшее — у «четырнадцатой» (-12,7%).

Ранее редакция сообщала о том, что в июне цены на новые автомобили выросли у семи брендов. Два из них подняли стоимость на некоторые модели, а пять — снизили.