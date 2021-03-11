Биодобавки с сильнодействующим веществом купила через «WhatsApp» жительница Новосибирской области

Посылка из Казахстана с подозрительными таблетками была выявлена в результате реализации оперативной информации, полученной сотрудниками Новосибирской таможни, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

— Адресата посылки в почтовом отделении встретили сотрудники таможни, УФСБ и МВД России. Им оказалась 31-летняя жительница села Баган Новосибирской области. Женщина пояснила сотрудникам правоохранительных органов, что препараты для похудения она купила через мобильное приложение «WhatsApp» с доставкой из Республики Казахстан. При этом она осознавала, что приобретает препараты на территории другого государства и что пересылка и оборот на территории Российской Федерации сильнодействующих веществ запрещены, — рассказали в пресс-службе.

На упаковках с капсулами иностранного производства имелись надписи «Устранение лишнего веса, устранение токсичности, уход за кожей» и «Похудение, детоксикация, красота».

— Экспертиза показала, что в составе препаратов содержится сибутрамин общим весом 127,5 граммов – сильнодействующее вещество, свободный оборот которого на территории России запрещен, — констатировали специалисты.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государством – членом Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ). Санкция данной статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок от трех до семи лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Это первое уголовное дело, возбужденное сотрудниками Новосибирской таможни за первые два месяца 2021 года по фактам незаконного перемещения через границу сильнодействующих веществ. В 2020 году таких дел было возбуждено 7. Общее количество изъятых сильнодействующих веществ составило 637 граммов.