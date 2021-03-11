К созданию в Новосибирске карбонового полигона привлекут бизнес

― Проблема секвестрации углерода, ограничения выбросов парниковых газов ― задача, которая сейчас стоит перед всем человечеством. Сегодня формируется новый рынок ― рынок продажи углеродных единиц, в рамках развития которого прорабатывается замещение выбросов каким-то поглощением углерода из атмосферы или другими способами утилизации углерода, ― сообщил на пресс-конференции в ТАСС зампредседателя СО РАН Сергей Головин.

― Работа в рамках карбонового полигона будет междисциплинарной и включит в себя работу физиков, химиков, биологов. Нам нужно уметь правильно извлекать углерод из атмосферы. Выращивать быстрорастущие растения, а потом использовать их для того, чтобы производить какую-то полезную продукцию, например углеродные волокна, из которых можно делать современные технические устройства, ― поясняет Сергей Головин. ― Далее нужно правильно учитывать положительный баланс, который эта деятельность вносит в атмосферу, и учитывать извлечение углерода из атмосферы, а также выбросы, дополнительно привносимые этой деятельностью в углеродный баланс.

Напомним, 9 марта министр науки и высшего образования России Валерий Фальков во время встречи с президентом страны Владимиром Путиным сообщил о запуске большого научно-образовательного пилотного проекта по созданию карбоновых полигонов. Одним из семи регионов, где проект будет тестироваться, названа Новосибирская область. Головин подтвердил, что соответствующий приказ уже подписан Фальковым. Площадкой, где будет осуществляться разработка и испытание технологий контроля углеродного баланса, является Новосибирский госуниверситет. В вузе уже создан центр секвестрации углерода. Это подразделение будет курировать работу карбонового полигона. Кроме того, к ней подключатся сотрудники многих научных организаций СО РАН и предприятий реального сектора экономики.

Кроме того, по словам зампредседателя СО РАН, всю эту работу нужно будет сопоставлять с экономикой, чтобы она приносила прибыль бизнесу. Для этого к созданию карбонового полигона привлекут экономистов: они выстроят правильную экономическую модель, опираясь на запросы бизнеса и тех организаций, которые захотят приобретать углеродные единицы, вкладываться в развитие этих проектов.

― Карбоновый полигон ― это площадка для отработки технологий, но основой для производства и выпуска углеродных единиц должны стать углеродные фермы. Надеюсь, что одним из первых регионов России, где они появятся, будет Новосибирская область, ― заявил Головин. ― Сейчас работа находится в начальной стадии, но уже есть предварительные договоренности со многим партнерами. Думаю, что 2021 год будет годом становления новой отрасли у нас в регионе.

Напомним, по словам Валерия Фалькова, интерес к проекту по созданию карбоновых полигонов уже проявили ПАО «Газпром нефть», ПАО «СИБУР», группа «Синар» и другие компании.

Министр науки Новосибирской области Алексей Васильев подтвердил, что вопросы экологии, декарбонизации сегодня очень актуальны, а тема карбоновых полигонов в последнее время активно обсуждается.

― Пока нет четкого понимания, как эта работа будет организована. Мы находимся в процессе формирования перечня мероприятий и ключевых задач, ― добавил он.

Не исключено, что тема карбоновых полигонов будет обсуждаться в рамках форума «Технопром-2021», который пройдет в Новосибирске в конце августа.