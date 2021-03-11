К созданию в Новосибирске карбонового полигона привлекут бизнес

― Проблема секвестрации углерода, ограничения выбросов парниковых газов ― задача, которая сейчас стоит перед всем человечеством. Сегодня формируется новый рынок ― рынок продажи углеродных единиц, в рамках развития которого прорабатывается замещение выбросов каким-то поглощением углерода из атмосферы или другими способами утилизации углерода, ― сообщил на пресс-конференции в ТАСС зампредседателя СО РАН Сергей Головин.
― Работа в рамках карбонового полигона будет междисциплинарной и включит в себя работу физиков, химиков, биологов. Нам нужно уметь правильно извлекать углерод из атмосферы. Выращивать быстрорастущие растения, а потом использовать их для того, чтобы производить какую-то полезную продукцию, например углеродные волокна, из которых можно делать современные технические устройства, ― поясняет Сергей Головин. ― Далее нужно правильно учитывать положительный баланс, который эта деятельность вносит в атмосферу, и учитывать извлечение углерода из атмосферы, а также выбросы, дополнительно привносимые этой деятельностью в углеродный баланс.
Кроме того, по словам зампредседателя СО РАН, всю эту работу нужно будет сопоставлять с экономикой, чтобы она приносила прибыль бизнесу. Для этого к созданию карбонового полигона привлекут экономистов: они выстроят правильную экономическую модель, опираясь на запросы бизнеса и тех организаций, которые захотят приобретать углеродные единицы, вкладываться в развитие этих проектов.
― Карбоновый полигон ― это площадка для отработки технологий, но основой для производства и выпуска углеродных единиц должны стать углеродные фермы. Надеюсь, что одним из первых регионов России, где они появятся, будет Новосибирская область, ― заявил Головин. ― Сейчас работа находится в начальной стадии, но уже есть предварительные договоренности со многим партнерами. Думаю, что 2021 год будет годом становления новой отрасли у нас в регионе.
Напомним, по словам Валерия Фалькова, интерес к проекту по созданию карбоновых полигонов уже проявили ПАО «Газпром нефть», ПАО «СИБУР», группа «Синар» и другие компании.
Министр науки Новосибирской области Алексей Васильев подтвердил, что вопросы экологии, декарбонизации сегодня очень актуальны, а тема карбоновых полигонов в последнее время активно обсуждается.
― Пока нет четкого понимания, как эта работа будет организована. Мы находимся в процессе формирования перечня мероприятий и ключевых задач, ― добавил он.
Не исключено, что тема карбоновых полигонов будет обсуждаться в рамках форума «Технопром-2021», который пройдет в Новосибирске в конце августа.
Фото: pixabay.com, автор- Intermalte
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