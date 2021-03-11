Новосибирская компания «Отелит» заходит в Москву

— В жизни компании «Отелит» начинается новая страница, а значит, и в моей тоже. Мы выходим на столичный рынок. Это большой шаг для нас, нужны новые проекты и больше партнеров, — сообщил на своей странице в соцсети директор компании «Отелит», исполнительный директор Новосибирского областного отделения ООО «Деловая Россия» Евгений Бурденюк.

По его словам, за 16 лет работы компании накопилось много опыта, благодаря этому он видит перспективы развития в столице, а также в центральной части России. В 2020 году «Отелит» открыла офис в Москве.

— Наработки в Москве уже есть. Мы с прошлого года ищем проекты и рассмотрели больше десяти. Рынок столицы очень своеобразен. Некоторые интересные объекты быстро уходят из-за высокой конкуренции. С некоторыми возникают вопросы, подводные камни в виде компетенций, что мы сейчас нарабатываем. Но однозначно мы видим перспективу и будем работать в столице. Мы готовы рассматривать различные проекты с выгодными финансовыми моделями, но сами ищем объекты площадью от 5 тысяч кв. м, — заявляет предприниматель. — Нам также интересна Московская область, которая похожа на Новосибирск. Здесь мы тоже изучаем рынок. Есть несколько перспективных проектов, которые сейчас прорабатываются.

Среди проектов, рассматриваемых компанией, — торговые сети, супермаркеты, районные ТЦ, земельные участки, на которых можно построить объекты, переуступка прав аренды.

— Начало бизнеса в Москве не означает, что на Новосибирск теперь не будет времени или мы отодвигаем развитие в городе на второй план. Работа продолжается, ее становится только больше! — заявляет Бурденюк.

Как предприниматель пояснил в ответ на запрос Infopro54, в Новосибирске компания планирует укрупняться, то есть сосредоточиться на управлении крупными капитальными проектами площадью от 500 до нескольких тысяч кв. м. Под это сейчас заточены бизнес-процессы и штат «Отелит», и в таком разрезе бизнес-модель компании дает наилучший эффект.

— Мы выбираем путь продажи нестационарных объектов, которые находятся в собственности компании. Это не означает, что мы не видим прибыльности и перспективы в киосках, павильонах на микрорынках. Просто мы переросли этот формат и планируем двигаться дальше, — поясняет Евгений Бурденюк. — Но это не означает, что мы будем выставлять объекты по бросовой цене. Мы никуда не торопимся, цена будет в рынке, так как мы считаем, что это достойный бизнес с окупаемостью в 2-3 года, так как приносит высокий доход с аренды.

В Новосибирске «Отелит» планирует продолжать строительство и редевелопмент торговых объектов. За прошлый год компания запустила в городе 14 новых проектов, в этот список входит и строительство новых зданий общей площадью более 6000 кв. м. В планах на 2021 год — увеличить этот показатель.

В «Отелит» редакции пояснили, что компания рассматривает проекты и в других регионах России.

— В конце 2020 года мы начали реализовывать проект в Томске. Взяли объект в центре города на первых этажах жилого дома. Объект был в плачевном состоянии, раньше здесь находился один из торговых объектов «Холидея». Мы полностью изменили концепцию, сделали ремонт и посадили арендаторов. В феврале помещения открылись, проект начал работать, якорным арендатором стала «Пятерочка», — отметили в компании.

«Отелит» работает на рынке коммерческой недвижимости 16 лет: строит, сдает в аренду, продает торговую недвижимость.