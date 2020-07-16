Биомороженое «Купино»: натуральный состав и биотехнологии из наукограда Кольцово

Биомороженое ТМ «Купино» представлено двумя вкусами: ваниль — для любителей классики, сочная клубника — для почитателей разнообразия.

Реалии пандемии заставляют оценивать даже товары, изначально рожденные только для удовольствия. Иммуноусиливающие продукты — фавориты и пищевой промышленности, и покупательского интереса.

Биомороженое ТМ «Купино» — наглядный пример. Это межсегментный продукт — как товар для здоровья, так и традиционное летнее лакомство.

В новом продукте фабрики «Купинское мороженое» используется бифидумактерин — пробиотик, созданный в знаменитом НПО «Вектор». Он повышает иммунитет, отвечает за защиту от инфекций, помогает противостоять аллергиям (лето — как раз самая горячая пора этой проблемы), нормализует обмен веществ, восстанавливает нормофлору организма, подходит для профилактики дисбактериоза. Пробиотик поставляет «Лактомир» — научно-производственная компания, специализирующаяся на производстве биоактивных продуктов уже более 16 лет.

Благодаря высокому содержанию пробиотиков, биомороженое способствует лучшему усвоению кальция, витаминов и минералов, а также стимулирует мозговую и нервную деятельность.

Продуман и фитнесс-аспект: в продукте — 7% жирности, а содержание сахара и калорий минимально. В одной порции ванильного стаканчика всего 102 ккал, а в клубничном — 105 ккал.

Для новинки разработан дизайн стаканчиков в яркой графике «круизного» стиля — алые и синие полоски на белом фоне, отождествляющиеся с мотивами лета, курортного досуга и морских вояжей.

Производители позаботились не только о красоте упаковки, но и об удобстве — под крышкой находится индивидуальная ложечка.

Масштаб дистрибуции — от гигантов розницы до фаст-фуда: мороженое доступно в магазинах «Пятерочка», «Октябрьская птицефабрика» «Быстроном», «Русские блины», «АШАН», «Лента», «ОКЕЙ», «Гигант», «Горожанка», «Вкус и градус», «Мегас», «МЕТРО».

Биомороженое «Купино» — это не только радость, но и польза для здоровья взрослых и детей.

Фото предоставлено Фабрика натурального мороженого «Купино»