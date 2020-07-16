«Космос» откроется в сентябре 2020 года

Центр хоккейного мастерства «Космос» на ул. Богдана Хмельницкого будет открыт осенью 2020 года, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Концессионное соглашение изначально предполагало ввод центра в эксплуатацию через три года после подписания документа. Концессионер подтвердил своё намерение запустить этот объект в 2020 году. Мы готовы помогать партнёрам в реализации планов, но работы ещё предстоит много. Я вижу, что здесь происходят серьёзные изменения. Проведена существенная перепланировка, усилена конструкция здания, заменена крыша. Уже закуплено специальное оборудование для индивидуальных занятий, профессиональной подготовки хоккеистов, совершенствования их мастерства, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Отмечается, что традиционный облик фасада здания будет сохранён – таковы условия концессионного соглашения. Даже историческое название – «Космос» – останется неизменным. Кроме того, предусмотрено и благоустройство прилегающей к спортивному центру территории.

После масштабной реконструкции здание сохранит не только свой архитектурный облик, но и социальную направленность. Тренироваться в «Космосе» смогут все – как любители, так и профессионалы. По условиям концессионного соглашения 15 часов в неделю будет отведено для бесплатных занятий воспитанников муниципальных учреждений города.

— Реконструкция «Космоса» – это одно из звеньев подготовки Новосибирска к Молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года, — сказал мэр Анатолий Локоть. — Здесь, в школе высшего спортивного мастерства, будут тренироваться мальчишки, будущие звезды хоккея, и конечно, совершенствовать мастерство профессиональные хоккеисты.

По словам директора ООО «Центр хоккейного мастерства «Космос» Артёма Блукке, новосибирские хоккеисты смогут отрабатывать технику, оттачивать своё мастерство под присмотром тренеров. Это индивидуальная подготовка, которая позволит повышать уровень каждого игрока.

Напомним, после реконструкции полезная площадь здания увеличится с 1,5 до почти 3 тыс. кв. метров – за счёт добавления цокольного этажа, где разместятся раздевалки, кофейня и бассейн (18×3 м), который будет введён в эксплуатацию вторым этапом.

Первый этаж спортивного центра займёт основная зона профессиональной подготовки хоккеистов. Здесь появятся площадка с искусственным льдом, специальные тренажёры, хоккейная беговая дорожка для оттачивания техники катания, а также бросковая зона с искусственным льдом. На втором этаже разместятся зоны функциональной и общефизической подготовки (фитнес-центр).

Фото с сайта Управления физической культуры и спорта города Новосибирска