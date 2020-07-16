Номинация «Молодая Сибирь» в конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО»

Молодёжь, к которой принято относить граждан в возрасте от 14 до 30 лет, составляет 20% населения регионов Сибири или 3,4 миллиона человек, сообщили организаторы конкурса «Сибирь.ПРО».

— Это главный стратегический ресурс российского государства, — убеждён полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. — Важность и растущая актуальность вопросов молодёжной политики сегодня для всех является аксиомой.

В стране в целом, а также в каждом регионе Сибири активно реализуются разнообразные, ориентированные на молодёжь, программы. По инициативе главы государства сформирована специальная платформа «Россия – страна возможностей». Также введена система грантовой поддержки молодёжных общественных проектов. Развиваются волонтёрская и поисковая работа, поддерживаются движение студенческих отрядов и молодёжное предпринимательство, созданы возможности для самореализации молодых людей в творчестве и спорте.

Отмечается, что журналистские работы об историях успеха молодых людей в экономике, науке, бизнесе, социальной сфере; о развитии молодежных движений принимаются в номинации XV Межрегионального конкурса «Сибирь.ПРО» – «Молодая Сибирь». К участию в проекте также принимаются работы о мероприятиях, реализуемых в рамках целевых программ по патриотическому воспитанию молодого поколения.

На протяжении многих лет премию поддерживает Генеральный партнёр проекта – макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

— Для нас поддержка номинации «Молодая Сибирь» имеет многолетнюю традицию. Суть номинации созвучна миссии «Ростелекома». Всё, что делает наша компания, она делает, глядя в будущее, — подчеркнул вице-президент-директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. — Сотрудничество с «Сибирь.ПРО» позволяет держать руку на пульсе и сверять свою стратегию с запросами государства и общества. Думаю, что сезон 2020 станет очень интересным. Удачи конкурсантам!

В прошлом году во время пресс-тура девятой «Сибирской медиа-недели» победители проекта посетили цифровизированную автозаправочную станцию в Красноярске. Участники «Сибирь.ПРО» узнали всё о комплексе цифровых услуг, разработанных оператором связи специально в рамках сотрудничества с крупнейшей краевой сетью АЗС «Красноярскнефтепродукт» (КНП).

Журналисты протестировали бесплатный Wi-Fi, оценили оформленную в фирменном стиле КНП страницу авторизации в интернет-сети, ознакомились с системой видеонаблюдения, обеспечивающей порядок и безопасность на объекте.

В юбилейном XV Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или на сайте электронного СМИ с 1 августа 2019 года по 31 июля 2020 года. Ознакомиться подробнее с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Фото с сайта конкурса