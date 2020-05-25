Сформирована заявка на финансирование достройки ЖК «Новомарусино»

Проблемы 750 дольщиков ЖК «Новомарусино» планируется решить с применением механизма публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» (ППК «Фонд», г. Москва), сообщили в пресс-службе регионального правительства. В адрес ППК «Фонд» было сформировано ходатайство правительства региона, а также подготовлена арбитражными управляющими и направлена заявка на финансирование объектов, окончательное решение будет приниматься наблюдательным советом Фонда.

Как пояснили в министерстве строительства Новосибирской области, долгострои в ЖК «Новомарусино» вошли в число шести домов, заявленных на финансирование завершения строительства с участием публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства». Для этого в ППК «Фонд» (г. Москва) арбитражным управляющим направлен необходимый пакет документов. Кроме того, заранее в адрес ППК «Фонд» было представлено ходатайство правительства Новосибирской области.

Поскольку застройщиком ООО «Доступное жилье Новосибирск» осуществлялись отчисления в компенсационный фонд в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», решение о целесообразности финансирования завершения строительства либо о выплате денежной компенсации дольщикам, будет приниматься наблюдательным советом ППК «Фонд». Для этого необходимо проведение оценки представленного пакета документов, инструментальное обследование объекта уполномоченной ППК «Фонд» специализированной экспертной организацией и определения оценщиком, привлекаемым Фондом, сумм необходимых для завершения строительства, либо выплаты компенсации.

Заседание наблюдательного совета инициируется ППК «Фонд», после анализа всей полученной информации от субъекта РФ и завершения всех установленных действующим законодательством регламентирующих процедур, а также с учетом ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции СОVID-19.

Напомним, застройщик микрорайона «Новомарусино» – ООО «Доступное жилье Новосибирск» в июне 2019 года было признан банкротом. В отношении бывшего директора данной организации возбуждено уголовное дело по ст. 201 Уголовного кодекса РФ. Обманутыми дольщиками признаны более 750 человек.

Фото: Группа Вконтакте Дольщик Новосибирска ЖК Новомарусино