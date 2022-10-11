Бизнес активно подключает сервисы по защите от DDoS-атак

Спрос на услуги облачного провайдера #CloudMTS среди предприятий Новосибирской области с начала 2022 года резко вырос. Больше всего запросов поступило на подключение услуги мониторинга и защиты ресурсов бизнеса от DDoS-атак — их количество в регионе увеличилось в 2,7 раза по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщил в своем аккаунте директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Наиболее активно средства защиты МТС от кибератак подключали крупные транспортные компании региона, а также компании банковской и страховой сферы. Пик интереса к услуге пришелся на март-апрель 2022 года, однако спрос остается высоким до сих пор.

Еще один тренд 2022 года — новосибирские компании активно переносили системы и данные в облако МТС. На эти услуги пришлось более 50% новых контрактов #CloudМТS. Так, с января бизнес Новосибирска вдвое чаще арендовал вычислительные ресурсы и переносил в облако как поддерживающие, так и критически важные функции без остановки сервисов: клиентские онлайн-порталы, корпоративные сервисы (почту, ERP/CRM-системы), системы управления базами данных и многое другое.

Кроме того, торговые и производственные компании региона на 40% чаще стали размещать персональные данные в защищенном сегменте облака в соответствии с требованиями законодательства.