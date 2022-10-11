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Около двухсот многоквартирных домов Новосибирска не готовы к отопительному сезону

  • 11/10/2022, 12:07
Автор:
Отопительный сезон
Причина — задолженность управляющих организаций перед ресурсоснабжающими компаниями.

В ближайшее время профильным подразделениям мэрии предстоит решить судьбу 179 многоквартирных домов, де-юре не готовых к отопительному сезону из-за задолженностей управляющих организаций перед ресурсоснабжающими. По факту подготовка к отопительному сезону закончилась 15 сентября. Об этом в ходе оперативного совещания у главы города сообщил начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев.

Технически эти дома подготовлены, поясняет Перязев. Просто мы по требованию нормативной документации не выдаем паспорта. В любом случае потребители получат не паспорта, а акты полной готовности. На сегодня 74 потребителя из этих 179 получили документы для начала отопительного сезона.

В целом, по информации департамента, на данный момент теплоснабжающие организации на территории Новосибирска физически готовы к отопительному сезону. Весь жилой фонд и объекты соцкультбыта подключены к отоплению за исключением двух: библиотеки им. З.Космодемьянской и дирекции городских парков (Сад Кирова).

По библиотеке: там идет капитальный ремонт жилого дома и его системы отопления, сообщает начальник департамента. С 15 октября будет подключено по рабочей схеме. По дирекции городских парков: там идет ремонт теплотрассы по улицам Котовского и Ватутина

С прошлой недели готовность города к зиме начало проверять управление Ростехнадзора. Получить паспорт готовности города в департаменте планируют до 15 ноября.

До конца октября нужно решить вопрос со всеми разрытиями, уходить в зиму с ними нельзя с точки зрения комфорта проживания, говорит мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Вторая задача: начинайте работать с Ростехнадзором вплотную. Не ждите последнего дня.

По информации мэрии Новосибирска, в настоящее время из 8,1 тысячи паспортов готовности домов к отопительному сезону выданы 8 тысяч. С начала отопительного сезона выявлены и устранены 418 дефектов, влияющих на теплоснабжение. Из 18 объектов по линии теплосетевой компании, на 3 объектах работы выполнены полностью, на 2 объектах проходят приемо-сдаточные испытания, работы по 5 объектам, включая улицу Серебренниковскую, предполагается завершить до конца недели, 8 объектов планируется восстановить в период с 20 октября по 10 ноября. По линии МУП «Горводоканал» за прошедшую неделю выявлены и устранены 16 дефектов. Всего с начала года на контроле у мэрии находятся 3,1 тысячи разрытий, из них полностью восстановлены и приняты 2,7 тысячи объектов, в работе находятся 405.

 

Ранее редакция сообщала об опасениях энергетиков о срыве отопительного сезона на территории одного из жилмассивов города.

 

Фото pixabay — geralt

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : паспорт готовности дома отопительный сезон задолженность управляющих компаний


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