Новосибирская область в топе регионов России по приросту преступлений, связанных с наркотиками

Новосибирская область вошла в десятку регионов России с наибольшими темпами прироста преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ. Данная статистика учитывала восемь месяцев 2022 года.

Как сообщает КП-Новосибирск, со ссылкой на бюллетень «Состояние преступности в России» ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» МВД РФ, количество таких преступлений за январь-август 2022 года в регионе выросло почти на четверть (24,5%), по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Из всех преступлений оборот наркотиков в регионе занимает 5,3 %. Согласно статистике по регионам за январь-июнь 2022 года, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, составляло 2285. В состоянии наркотического опьянения – 76.

В целом по России число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, снизилось незначительно, всего на 2,3%.

Ранее редакция сообщала, что на дачах под Новосибирском была обнаружена крупная лаборатория по производству синтетических наркотиков.