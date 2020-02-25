Бизнес-активность в Новосибирске в 2019 году выросла на 50%

Новосибирск вошел в топ-3 по востребованности POS-терминалов за 2019 год. К таким выводам пришли эксперты компании «АТМ АЛЬЯНС», которые проанализировали продажи POS-терминалов по всем регионам России.

Отмечается, что наивысшая востребованность терминалов малым и средним бизнесом в Центральном федеральном округе – 24% от всех продаж. Вторую позицию занимает Северо-Западный федеральный округ. В этом регионе за 2019 год было продано 23% от всех POS-терминалов.

— Это свидетельствует о том, что средний и малый бизнес в этом регионе активно развивается, — уточнили в компании.

Новосибирск занял третье место в рейтинге. Отмечается, что в регионе было куплено 10% от всех проданных банковских терминалов. При этом, статистика также говорит о том, что по сравнению с 2018 годом востребованность в терминалах в ЦФО, СЗФО и СФО выросла на 50%.

— Востребованность POS-терминалов, в целом, растет во всех регионах. Какие-то из них демонстрируют большую активность — это связано с благоприятными условиями для бизнес-деятельности, — прокомментировал Денис Кучаев, генеральный директор компании «АТМ АЛЬЯНС».

Он подчеркнул, что сейчас на сервисном обслуживании «АТМ АЛЬЯНС» находится свыше 500 000 POS-терминалов в более 350 000 объектах по всей России. Ежемесячно компания осуществляет ремонт свыше 6000 терминалов.

Фото предоставлено пресс-службой