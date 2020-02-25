Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

В России вновь появляются доходные дома

Эта идея была оглашена в ходе Сибирской строительной недели топ-менеджерами финансовой группы ДОМ.РФ.
  • 25/02/2020, 10:00
Автор: Игорь Смольников
0005
Допускается и создание небольшого локального субсектора некоммерческой аренды — спецпредложения для отдельных категорий граждан в рамках конкретного города или региона.

Как пояснил Денис Филиппов, заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ», генеральный директор Фонда ДОМ.РФ, сейчас на федеральном уровне рассматривается законодательная инициатива о том, чтобы освободить арендные дома от налога на имущество. По его оценкам, это вернет в обиход старинное понятие «доходный дом».

— Застройщикам арендных домов это даст гарантированный рынок сбыта, — подчеркнул Денис Филиппов, — Пилотные проекты по этой теме у нас уже реализуются в Москве, на Дальнем Востоке, недавно приобрели дом в Воронеже — в составе жилого комплекса «Современник», на прошлой неделе решили приобрести жилой дом в Екатеринбурге, у компании «Брусника». Мы вообще покупаем много свежепостроенного жилья с небольшим дисконтом от рыночной стоимости, оно и могло бы стать первоосновой арендного сектора рынка.

Собственные пробы сил по теме «доходный дом» уже были у новосибирских застройщиков. Так, в 2008 году компания ООО ПФ «Градэко» представила в номинации «доходный дом» краснокирпичную девятиэтажку на 160 квартир на улице Троллейной. А в Центральном округе Новосибирска первенцем формата был 17-этажный дом на улице Крылова, 64/1 — проект ОАО «Трансервис» с более широким веером предложений, нежели «градэковский» — от стандартных однокомнатнатных до двухуровневых люксовых квартир в 100 кв.м на верхних этажах.

 — Насколько мне известно, дом на Крылова не разочаровал своего создателя — компанию «Трансервис», — отметила Елена Ермолаева, директор компании RID Analytics.

Правда, изначальную атрибуцию «доходный дом» это здание не сохранило — сейчас оно именуется апарт-отелем «Резидент», фигурирует на «Трип-адвайзере» (то есть в гостиничном контексте) как место долгосрочного проживания — в контексте «рынок апартаментов». Апартаменты — идея, тоже набирающая популярность, но с доходным домом это тем не менее не совсем одно и то же.

На областных землях первый заход в тему «доходный дом» пришелся на 2012-й, когда в поселке Ложок Барышевского сельсовета был запущен проект доходных малоэтажных домов в формате комплексного микрорайона. Инициатором проекта выступило «Агентство регионального жилищного строительства». В 2013 году были построены «арендные дома для инноваторов», часть стоимости аренды квартир в них компенсируется сотрудникам новосибирского Технопарка из областного бюджета. По оглашенным тогда данным Агентства развития жилищного строительства (АРЖС) Новосибирской области, право аренды за 73 млн рублей получило ООО «Дома Сибири» (входит в концерн «Сибирь»). На территории области этот микрорайон стал самым большим кластером «доходников».

Эксперты рынка это предложение оценили благожелательно, отметив, что объективных причин для неуспеха идеи нет, а конъюнктура рынка довольно убедительно склоняет потребительские мотивации в сторону доходных домов.

— Ипотека постепенно дешевеет, рынок аренды жилья сужается, постепенно арендный платеж и ипотечный взнос приходят к ценовой идентичности, — констатирует Елена Ермолаева, — Таким образом, человек, занимающийся своей жилищной проблемой, попадает на единое поле выбора и рассматривает аренду как зримую альтернативу ипотечной покупке квартиры. К тому же есть разные ситуативные модели, вписывающиеся именно в такое предложение. Например, у человека подпорчена кредитная история.

Не секрет, что для ипотечного кредитования обладатель кредитной истории «с проколом» автоматически становится нежелательным клиентом. Даже если его финансовое положение выровнялось и все проблемы решены, даже если он хорошо зарабатывает, «битая» кредитная история — фактор практически неизбывный в контексте доводов отказа.

Вторая целевая группа, очерченная Еленой Ермолаевой, — люди без изъянов в кредитном статусе, но такие, которым ипотечная покупка не нужна в принципе — те, кто в городе работает по контракту — прибыл сюда всего на несколько лет, а потом планирует вернуться либо на родину, либо перемещаться в другой город, в локацию новой контрактной работы.

— Разумеется, покупать квартиру в ипотеку им смысла нет, зато арендное жилище, хорошо обустроенное и надежно управляемое, — предложение вполне привлекательное, — аргументирует Елена Ермолаева. — К тому же для многих это комфортнее в чисто психологическом смысле. Есть довольно много людей, для которых общение с частным арендодателем — предмет стресса. Согласитесь, общение по прописанному, комфортному клиентскому протоколу проще и приятнее, чем неделя переговоров «с бабушкой» по поводу такой же «бабушкиной» квартиры.

Если общероссийский запуск арендного сектора пойдет так динамично, как задумано, именно сегмент «бабушкиных» квартир станет убывающим: новая, хорошо обустроенная и нейтрально-современная квартира убедительно выигрывает у жилища с настенным ковром, истертым линолеумом и комодными слониками. Новизна, долгий функциональный ресурс и практичность сервиса называются в числе самых весомых аргументов.

— Здания, которые мы уже купили для апробирования идеи, отвечают всем нашим требованиям, — подчеркивает Денис Филиппов. — Мы установили стандарты по меблировке и отделке помещений, разработали софт, позволяющий управлять жилищем со смартфона, следить за расходованием ресурсов, заказывать уборку и еду. Ставка — на максимальную автоматизацию сервисной составляющей. Стоимость проживания в таких домах существенно меньше, чем жизнь в «ипотечной» квартире — даже в такой, которая была взята по новейшей пониженной ставке.

Правда, инициаторы идеи стараются не слишком обильно использовать само словосочетание «доходный дом», предпочитая более нейтральное определение «арендное жилье». Такое обращение с названием реалии мотивировано ее, скажем так, лингвистической многослойностью. Во-первых, «доходный дом» звучит довольно антикварно (особенно для зданий с двузначным числом этажей). Во-вторых, обладает не самыми жизнерадостным ассоциативным рядом. Воспоминания из школьной программы все дорисуют — мир Достоевского и Крестовского, мрачные петербургские кварталы у Обводного канала и прочие ужасы старинного, царского капитализма.

Программа «Арендное жилье» является проектом не социального, а коммерческого найма жилья, где спрос формируется на рыночных условиях, без субсидий со стороны государства. Цель программы — создание современных стандартов арендного жилья и развитие цивилизованного рынка аренды. Впрочем, в рамках этого общего замысла допускается и создание небольшого локального субсектора некоммерческой аренды — спецпредложения для отдельных категорий граждан в рамках конкретного города или региона. Некоммерческий сектор, по словам Филиппова, может поддерживаться за счет субсидирования со стороны местных властей:

— Региону можно будет выделить определенные категории горожан и субсидировать часть расходов по аренде для этих жителей. Таким образом, не отвлекаются большие средства на приобретения жилья по социальному найму и решается много вопросов по обеспечению жильем многих граждан.

Как известно, в некоторых странах Европы и в США 70-80% городского жилого фонда составляет именно арендованное жилье. О достижении западных показателей речи не идет, но объемы запланированных вложений намекают, что вырастет этот сектор существенно.

— В 2020-м мы планируем потратить около 7 миллиардов рублей на это направление, — резюмировал Денис Филиппов. — Это выведет на свет, в профессиональное русло теневой рынок арендного жилья, который в России очень большой…

Статус самозанятых получили уже более 3,6 тысячи новосибирцев

В середине января на пресс-конференции руководитель управления ФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев сообщал, что налоговая ежегодно составляет списки граждан, у которых в собственности три и более квартиры. В регионе их более 30 тысяч. Ежегодно декларации предоставляют менее 10 тысяч арендодателей.

Фото предоставлено ООО Центр Экспо»

Каталог недвижимости

Популярное с сайта

Регионы неправильно считают тарифы и нормативы накопления ТКО

Регионы неправильно считают тарифы и нормативы накопления ТКО

21/02/2020, 18:25
В «Российском экологическом операторе» объяснили, почему буксует реформа рынка утилизации ТКО.
Ипотечные амбиции

Ипотечные амбиции

21/02/2020, 16:00
Эксперты констатируют, что 2019 год стал одним из самых выгодных для приобретения недвижимости в ипотеку — в первую очередь, из-за рекордно низких ставок.

В январе 2020 года средняя премия по ОСАГО продолжила снижаться

21/02/2020, 15:57
Средняя выплата — расти.

Актуальный разговор

«Мы просто ждем зрелости рынка»

«Мы просто ждем зрелости рынка»

Все материалы
Новости

Автодорогу между селами Карагужево и Крутишка отремонтирует «Новосибирскавтодор»

25/02/2020, 11:05

Бизнес-активность в Новосибирске в 2019 году выросла на 50%

25/02/2020, 10:21

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала

24/02/2020, 10:54

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о взятках сотрудниками станции «Новосибирск-Главный»

23/02/2020, 10:28

Цены на продукцию растениеводства в Новосибирской области увеличились на 5,6%

22/02/2020, 12:45

Регионы неправильно считают тарифы и нормативы накопления ТКО

21/02/2020, 18:25

Ипотечные амбиции

21/02/2020, 16:00

В январе 2020 года средняя премия по ОСАГО продолжила снижаться

21/02/2020, 15:57

Самозанятыми в Новосибирской области могут стать физлица и ИП

21/02/2020, 14:53

Мэрия Новосибирска отказала застройщику участка возле ГКБ № 34

21/02/2020, 12:57

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2020 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Можно ли развивать стратегическое мышление? Да!

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

×
Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

×
Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

×
Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

×
Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

×
Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

×
Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

×
Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

×
Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

×
Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

×
Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

×
Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

×
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

×
Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

×
Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

×
Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

×
Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

×
ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

×
Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Извините! Страница пока в разработке!

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска