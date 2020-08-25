Бизнес-кейс. Эпидемия становится лакмусовой бумажкой

Ключевое влияние пандемии на бизнес SKY LIFT (входит в ГК SKY Group) — отмена либо перевод в удаленный режим крупнейших профильных выставок в Китае и Германии, которые специалисты компании в обязательном порядке посещали, чтобы быть в курсе всех глобальных технологических трендов, передовых нововведений.

— Перевод в удаленный режим, конечно, лучше, чем отмена событий, но получить на расстоянии тот же объем информации, который мы получали в очном режиме, думаю, будет сложно, — комментирует генеральный директор SKY LIFT Анатолий Опрышко. — Специализированные лифтовые павильоны ведущих мировых выставок объединяют многие сотни экспонентов, а это тысячи узлов, конструктивных решений, деталей, единиц оборудования и т.п. Для профессионалов, разумеется, лучше знакомиться со всем этим вблизи — чтобы можно было одновременно и посмотреть, и потрогать, и испробовать в действии, и задать вопросы… Впрочем, ко всему можно привыкнуть — и к дистанционному «посещению» международных экспозиций новинок лифтового хозяйства привыкнем тоже.

Президент ГК SKY Group Владимир Литвинов считает, что к дистанционной работе ГК уже приноровилась.

— И генеральный директор SKY LIFT, и техническое руководство уже сейчас дистанционно взаимодействуют со всеми подрядчиками, осуществляющими монтаж и поставки оборудования; у них хорошо получается, механизмы отлажены. К слову, мастерство работать в удаленном режиме помогает не только сдерживать распространение инфекций, но и стирает границы между городами и даже странами, — уверен Литвинов. — Ничего сложного нет, главное — выбирать верные ориентиры и следовать им. Когда начались карантин и самоизоляция, мы четко, без лишних комментариев и сомнений выполняли распоряжения президента, Роспотребнадзора, всех органов власти. Сохранили кадровый состав, обеспечили работников средствами индивидуальной защиты, организовали работу так, чтобы у всех была возможность соблюдать противоэпидемические меры, включая социальную дистанцию. Уверен, так и нужно поступать, потому что лишние сомнения, споры и раздумья порождают смуту, а смута — последнее, что нам нужно, когда страна из-за пандемии переживает не лучшие времена.

Он подчеркивает, что в ГК SKY Group не стали сомневаться. Просто сгруппировались, сконцентрировались и научились работать в новых условиях.

— И это вдвойне правильно, если учесть, что условия повышенной эпидемической настороженности, которые многие до сих пор воспринимают как некую досадную временную помеху, — надолго. Это нельзя перетерпеть, нельзя переждать, затаившись. Прежней жизни уже не будет. И надо адаптироваться к новой на постоянной основе. Всем адаптироваться: и простым людям, и чиновникам, и бизнесу. Кто это быстрее осознает и примет, тот и окажется успешнее и эффективнее, — рассуждает Владимир Литвинов.

Так, не секрет, что в связи с пандемией коронавируса во всем мире, помимо уже привычных, классических средств индивидуальной защиты, набирают популярность специфические гаджеты: обеззараживатели для поручней эскалаторов, бесконтактные санитайзеры и другие приспособления, направленные на постоянное обеспечение эпидемиологической безопасности. В полном соответствии с этим трендом ГК SKY GROUP налаживает поставки соответствующей продукции в Новосибирске — в том числе на объекты государственной значимости. Среди поставляемой продукции — бесконтактные санитайзеры разных типов, устройства для контроля температуры тела и прочее.

Следуя быстро меняющимся требованиям времени, ГК SKY GROUP оперативно перенастроила собственную управляющую компанию на новый режим работы в условиях затянувшихся эпидемических ограничений.

— Наши сотрудники теперь полностью обеспечены дезинфицирующими средствами. Они систематически, по нескольку раз в день осуществляют влажную уборку в лифтах, протирают противовирусными растворами дверные ручки, перила на лестницах. Частая влажная уборка в подъездах вошла в привычный круг обязанностей сотрудников УК, — делится подробностями Владимир Литвинов.

По мнению президента ГК SKY GROUP, в какой-то мере эпидемия становится лакмусовой бумажкой, проверкой на прочность, на умение гибко и быстро отвечать новым вызовам, становиться эффективнее.

— Это умение полезно всегда, и распространение опасных инфекций — лишь один из многих случаев, когда оно может пригодиться, — рассуждает Литвинов. — Например, разве инфекция сдерживает внедрение на рынке строительства новых экономичных лифтов без машинного отделения? Я устал повторять: за счет отсутствия необходимости в машинном отделении на возведении каждого подъезда многоэтажного дома можно сэкономить около миллиона рублей. Каждого подъезда! Общая корректировка типового проектного решения шахты под «безмашинный» вариант лифта требует всего около 600 тысяч рублей — однократно. Экономия очевидная, но тем не менее внедрение нового решения идет крайне вяло. И особенно тревожит, что торможение наблюдается не только в среде коммерческого строительства (частные застройщики — сами хозяева своим деньгам, не желают экономить — их дело), но и на бюджетных стройках. Мы ведь должны беречь каждый бюджетный рубль, верно? Так почему же возможность сэкономить на каждом новом устанавливаемом лифте миллион рублей никого не интересует? Думаю, ответ один: причина — в косности, в боязни отойти от проторенных привычных тропинок, в страхе принять нестандартное решение.

Новые современные лифты, отметим, хороши не только возможностью сэкономить миллион на монтаже, комфортным дизайном, наличием дезинфицирующих очистителей воздуха и т. д., но и другими весомыми плюсами — действующим Wi-Fi в кабине, позволяющим не прерывать важное деловое (или просто дорогое вашему сердцу) общение по мобильному интернету даже в лифтовой кабине. А еще они быстры и способны существенно экономить время пассажиров.

По мнению Литвинова, когда дом, скажем, девятиэтажный, то с раздражающей неспешностью лифта еще можно как-то мириться. Но когда речь идет о высотке в 17, 20 и более этажей, медлительность подъемного оборудования ведет в буквальном смысле к человеческим «пробкам», когда люди в часы пик скапливаются на площадках, опаздывая по неотложным делам.

— У лифтов от SKY LIFT скорость передвижения 1,75 м/с, — уточняет Анатолий Опрышко. — Для сравнения: большинство лифтов крупных российских производителей везут людей со скоростью 1 м/с, а некоторые и вовсе 0,75 м/с. То есть скорость наших лифтов почти в два раза выше.

Глава SKY GROUP считает: нет смысла стараться придумать все новое с нуля, самостоятельно. Намного целесообразнее стараться быть в курсе мировых новинок и последовательно импортировать технологии.

— Зачем изобретать велосипед, когда он уже давно существует? Надо брать лучшее и внедрять у себя, — уверен Владимир Литвинов. — И это не так сложно, надо просто смотреть, видеть, применять. Новинки доступнее, чем кажется. Так, недавно мы познакомились с технологией, которую наши коллеги из Воронежа заимствовали в Германии. Она позволяет 16-этажный дом возводить за 4 месяца вместо обычных 14-16 месяцев! Подобная скорость достигается за счет предельной индустриализации; по сути, целая квартира изготавливается на заводе, на площадке идет монтаж из готовых укрупненных блоков, которые доставляются к месту сборки автотранспортом.

Фото предоставлены ГК SKY GROUP