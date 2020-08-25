На что жалуетесь?

Заельцовский район: незаконная агитация

Одна из последних жалоб в избирательную комиссию области связана с решением окружной комиссии о признании незаконным агитационного материала кандидата в депутаты, депутата заксобрания и советника мэра Новосибирска Андрея Жирнова (округ №22, Заельцовский район). До этого жалобу в окружком подал житель Новосибирска Владимир Фисюра. Жалоба была удовлетворена, и материал окружная комиссия признала незаконной агитацией. Ее доводы, уже рассматривая обращение самого кандидата, приняла и областная комиссия.

— Материал содержит признаки предвыборной агитации, — говорится в решении избиркома, — Поскольку способствует формированию положительного отношения избирателей к кандидату, в материале распространяется информация о деятельности кандидата, не связанная с его профессиональной деятельностью (указывается о прошлой работе, о его членстве в партии, образовании, о неоднократном избрании его депутатом заксобрания). Содержание материала также свидетельствует о создании положительного образа кандидата. Про иных кандидатов в материале не упоминается. Избирательная комиссия полагает, что размещение такого материала преследовало цель — побудить к голосованию за определенного кандидата.

При этом, как следует из документа, материал был признан не просто агитацией, но и агитацией незаконной.

— Учитывая, что материал не имеет выходных данных, до начала распространения в окружную избирательную комиссию № 22 не представлялся, изготовлен и распространяется с нарушением требований избирательного законодательства, такая деятельность подлежит пресечению правоохранительными органами, — говорится в решении.

Дзержинский район: одни опоздали, другой набракоделил

Стоит напомнить, что это уже не первая жалоба избирателя на депутата. Ранее Фисюра сообщал о возможных фактах подкупа жителей округа со стороны ряда кандидатов, включая Жирнова. Поводом для этого послужили агитматериалы кандидатов, в которых те сообщали о проведенных благоустроительных работах на придомовых территориях.

Еще одна жалоба на окружную избирательную комиссию поступила от выдвинутого кандидатом, но, по его мнению, противозаконно не зарегистрированному Ивану Матвееву (округ №19, Дзержинский район). Как считает Матвеев, комиссия припозднилась с проверкой собранных им подписей избирателей. Комиссия, со своей стороны, аргументирует большим количеством брака в самих подписях.

— Из представленных кандидатом 1799 подписей избирателей по результатам проверки недействительными были признаны 172 подписи (9,56%), — сообщают в избиркоме. — Учитывая постановление избирательной комиссии Новосибирской области № 35/254-6, наличие указанного количества подписей является недостаточным для регистрации кандидата. Более того, выявленное количество недействительных подписей составило более 5%.

Выборы депутатов заксобрания Новосибирской области пройдут в единый день голосования 13 сентября

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