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Образование золошлаковых отходов Новосибирской ТЭЦ-5 резко сократилось

Причина — переход станции на бурый уголь.
  • 18/07/2019, 13:25
Образование золошлаковых отходов Новосибирской ТЭЦ-5 резко сократилось

Энергетики СГК сравнили данные по размещению золошлаковых отходов (ЗШО) за два года работы станции: 2017 год, когда ТЭЦ-5 работала на каменном угле, и 2018 год, когда станция перешла на бурый уголь. Как отметил заместитель технического директора СГК по охране окружающей среды Константин Кушнир, поводом для исследования стало сохранение интереса общественности к теме перевода Новосибирской ТЭЦ-5 на бурый уголь, а также внимание к теме золоотвала крупнейшей в городе станции, сообщили в пресс-службе СГК.

— Как и прогнозировали в компании, в прошлом году образование ЗШО на ТЭЦ-5 сократилось на 165,5 тыс тонн: с 453,5 тыс. тонн до 288 тыс. тонн (в 1,5 раза). Отметим, на новом топливе станция работала не полный год, — отметили в компании.

Для более корректного исследования экологи СГК сравнили объем ЗШО, образованных ТЭЦ-5, в первом полугодии 2019 года, когда станция полностью работала на буром угле, с данными по первому полугодию 2017 года, когда ТЭЦ использовала только каменный уголь.

— При примерно одинаковом отпуске тепла (порядка 2, 5 млн Гкал) сокращение образования ЗШО за шесть месяцев 2019 года составило более 123 тыс. тонн (снизилось в 2,3 раза: 220,9 тыс тонн за первое полугодие 2017 года и 97,6 тыс тонн за первое полугодие 2019 года), — говорится в сообщении.

Росприроднадзор официально сократил лимиты размещения золошлаковых отходов ТЭЦ-5 СГК на золоотвале в два раза после перехода станции на бурый уголь в связи с более низкой зольностью нового топлива.

В СГК добавили, что Новосибирская ТЭЦ-5 СГК соблюдает все требования природоохранного законодательства.

Фото предоставлено пресс-службой СГК

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