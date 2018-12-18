Бизнес-ошибки предпринимателей

Ошибка №1: Случайный выбор бухгалтера или поиск через друзей и знакомых

Бухгалтер определяет судьбу компании даже в большей степени, чем представляют многие директора. Мы знаем случаи огромных проблем у самого крупного бизнеса, возникших из-за банальных бухгалтерских ошибок. Тем не менее, в Новосибирске рынок бухгалтерских услуг не структурирован и непонятен для потребителя. В результате тысячи предпринимателей привлекают к работе знакомых, друзей или вообще «удаленных» бухгалтеров, которых они никогда не видели. Мы рекомендуем категорически не соглашаться на варианты «удаленной» бухгалтерии – только если это не специализированная компания с долгой историей работы.

Ошибка №2: Пренебрежение договорами или составление их задним числом

Казалось бы, договор – основа любого сотрудничества. Но в новосибирском бизнесе до сих пор в ходу стереотипы, что «друзьям договор не нужен» или «честное слово важнее бумажек». Это огромное заблуждение! Огромная доля сделок завершается конфликтными ситуациями или обманом только потому, что стороны вовремя не составили договор, не обменялись подписанными оригиналами или детально не оговорили в нем порядок работы и расчетов. Какое бы доверие не вызывал у вас партнер – не начинайте работу до подписания договора! Даже репутация «бюрократа», которая может сложиться у вас, не стоит возможных потерь сотен тысяч или миллионов рублей.

Ошибка №3: Отсутствие финансовой модели

Ошибка, которую совершает большая часть начинающих предпринимателей. После регистрации компании, аренды офиса и запуска рекламы они вдруг обнаруживают, что в расчетах не учли дополнительных расходов, трат на доставку товара, обслуживание офиса или другие нужды. В результате может оказаться, что цена на их услуги станет неконкурентоспособной, да и бизнес вообще не будет приносить прибыли. Важная рекомендация: тщательно продумывайте финансовую модель или обратитесь к профессионалам для ее разработки. Четко ответьте себе на вопросы о том, на чем вы зарабатываете и есть ли риски, которых вы не предусмотрели.

Ошибка №4: Работа с сотрудниками без оформления

Тот самый случай, когда из простого и открытого парня вам надо превратиться в строгого и въедливого директора. В Новосибирске каждый месяц случаются ситуации, когда сотрудники шантажируют директора «сливом» в контролирующие органы или, наоборот, компания не может доказать, что сотрудник действительно выполнял для нее какие-то работы. Запомните: фразы типа «поработай неделю – а там посмотрим», «не будем возиться с бумажками – работай, мы не обманем» — не для современного бизнеса. Старайтесь оформить работу сотрудника, даже если берете его на 1-2 недели. Это совсем не сложно и, вопреки стереотипам, не так уж и дорого!

Ошибка №5: Расчеты с клиентами и партнерами через личные банковские карты

Распространение безналичных расчетов привело к тому, что многие компании или клиенты предлагают друг другу рассчитаться через личные банковские карты. Здесь расцветает целый букет рисков! Просто набор случаев из реальной жизни: сотрудник компании принимает деньги на свою карту, не информируя директора, банк начинает блокировать «подозрительные» регулярные переводы, клиент требует подтверждение оплаты чеком и так далее. Как бы ни были удобны карты, помните главное: личные счета – не для бизнеса!

Ошибка №6: Ошибки в договорах

Мы предлагаем многим клиентам пари: на спор найдем в их договорах 1-2 заметных ошибки, которые могут привести их к прямым финансовым потерям. Огромное число предпринимателей просто скачивает образцы документов из Интернета – не обращая внимания на их авторство, актуальность, соответствие виду бизнеса и так далее. В результате грамотный юрист на стороне партнера в суде может легко отбить ваши возможные претензии и даже успешно предъявить встречные. Всегда проверяйте важные документы у профессионалов!

Ошибка №7: Отсутствие контроля работы бухгалтера

«Автономность» бухгалтеров от компании, к сожалению, стала почти нормой для бизнеса в Новосибирске. После доначисления налоговых платежей или штрафов такие бухгалтеры могут исчезнуть или просто развести руками. Не говоря уже о том, что вы не можете проверить, действительно ли бухгалтер занимается делами вашей компании или просто имитирует работу. Если у вас нет компетенции проверить работу бухгалтера, закажите инициативный аудит – эта услуга позволит вам понять реальную ситуацию и риски компании.

Ошибка №8: Несоответствие юридического и фактического адреса компании

Если ваша компания не находится по юридическому адресу – это прямой повод ликвидировать ее и удалить из ЕГРЮЛ. Даже узнать об этом вы не сможете, если не получаете входящие письма и корреспонденцию. Недавно мы разбирались со случаем, когда крупная компания работала, строила планы, принимала клиентов – и не знала, что процедура ее ликвидации уже вовсю идет. Ни в коем случае не теряйте входящие письма, а еще лучше – регистрируйтесь по фактической работы компании!

Ошибка №9: Неправильный выбор системы налогообложения

Начинающие предприниматели часто вообще не обращают внимания на такие «мелочи», как система налогообложения. А это ключевой момент для бизнеса! Платить ли 6% с доходов или, например, закладывать 18-20% на НДС? Ответы на эти вопросы имеют прямое отражение в рублях на счету компании! Перед регистрацией компании возьмите совет у профессионалов – ведь для разных видов бизнеса подходят разные системы налогообложения.

Ошибка №10: Ненужные расходы — например, на сложные системы учета

Часто предприниматели не могут расставить приоритеты в расходах. Например, иногда вместо ремонта в офисе лучше вложиться в рекламу. Или вместо покупки сложной программы учета ограничиться бесплатными сервисами. Запомните: далеко не всегда нужно копировать «взрослые» компании, если вы начинающий бизнесмен. Каждая строка расходов должна быть актуальна и реально необходима. В противном случае вы рискуете закрыть свой бизнес уже очень скоро.

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan