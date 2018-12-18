Впервые из Новосибирской области экспортированы партии ячменя в Республику Корея

В декабре 2018 года предприятием, осуществляющим импортно-экспортные поставки, отправлены первые партии ячменя в Республику Корея, сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Специалисты Управления провели досмотр и отбор образцов от указанных партий зерновой продукции с целью установления ее фитосанитарного состояния и соответствия показателей качества и безопасности для отгрузки в Республику Корея.

— По результатам экспертиз в подведомственной лаборатории Россельхознадзора – ФГБУ «Новосибирская МВЛ» — карантинные организмы в ячмене, выращенном на территории Новосибирской области, не выявлены. Отправителю были выданы фитосанитарные сертификаты для отправки 14 контейнеров ячменя общим весом 332 тонны железнодорожным транспортом в город Пусан, — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что всего с начала 2018 года с территории Новосибирской области экспортировано 184,1 тысяч тонн зерновых и масличных культур.

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