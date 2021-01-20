Бизнес помогает врачам

Компания «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» передала новосибирской инфекционной больнице 3855 одноразовых комплектов одежды для врача-инфекциониста. Благотворительное пожертвование сделано в рамках проекта компании по оказанию помощи учреждениям здравоохранения регионов страны в борьбе с COVID-19.
В комплект входят: брюки, куртка, бахилы, шапочка, респиратор, очки, салфетка, нарукавники, фартук, халат. Общая стоимость переданных комплектов – 4,5 млн рублей.
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
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