Сибирские регионы в Топ-20 антирейтинга по смертности от COVID-19

Международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza назвала регионы с наибольшей долей смертельных случаев, сопровождавшихся коронавирусной инфекцией и долей, где COVID-19 становился главной причиной летального исхода, основываясь на данных Росстата.

По данным экспертов, в целом по России за ноябрь COVID-19 был обнаружен у 16,2% всех умерших – подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных Росстата. В 8,9% всех летальных случаев COVID-19 послужил непосредственной причиной смерти, в остальных случаях (7,3%) вирус оказал различное влияние на летальный исход.

— Регионом с наибольшей долей смертельных случаев, сопровождавшихся коронавирусной инфекцией, стал Ямало-Hенецкий автономный округ – по итогам ноября 40% умерших здесь имели диагноз COVID-19. Также в антирейтинг вошли Санкт-Петербург (33,7% умерших были больны коронавирусом), Москва (31,4%), Алтайский край (28,1%), Якутия (27,3%), Ханты-Мансийский автономный округ (26%), Московская область (25,4%), Амурская область (24,6%), Алтай (24,1%) и Омская область (22,4%), — уточняют эксперты.

Если выделить регионы, в которых COVID-19 являлся не просто одной из причин смерти, а чаще всего становился главной и установленной причиной летального исхода, то в предпоследнем месяце года по этому параметру также лидировал Ямало-Hенецкий автономный округ. Порядка 29% смертей в регионе были непосредственно обусловлены вирусом. В Санкт-Петербурге и Алтае в ноябре смерть от коронавируса был установлена у 23,7% и 23,4% умерших соответственно. В Якутии, Москве и Мурманской области коронавирус стал непосредственной причиной порядка 20% смертей. От 16,1 до 18,6% летальных исходов вызвал COVID-19 в Калмыкии, Бурятии, Иркутской, Свердловской, Калининградской и Омской областях.