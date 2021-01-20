Сибирские регионы в Топ-20 антирейтинга по смертности от COVID-19

Международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza назвала регионы с наибольшей долей смертельных случаев, сопровождавшихся коронавирусной инфекцией и долей, где COVID-19 становился главной причиной летального исхода, основываясь на данных Росстата.
По данным экспертов, в целом по России за ноябрь COVID-19 был обнаружен у 16,2% всех умерших – подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных Росстата. В 8,9% всех летальных случаев COVID-19 послужил непосредственной причиной смерти, в остальных случаях (7,3%) вирус оказал различное влияние на летальный исход.
— Регионом с наибольшей долей смертельных случаев, сопровождавшихся коронавирусной инфекцией, стал Ямало-Hенецкий автономный округ – по итогам ноября 40% умерших здесь имели диагноз COVID-19. Также в антирейтинг вошли Санкт-Петербург (33,7% умерших были больны коронавирусом), Москва (31,4%), Алтайский край (28,1%), Якутия (27,3%), Ханты-Мансийский автономный округ (26%), Московская область (25,4%), Амурская область (24,6%), Алтай (24,1%) и Омская область (22,4%), — уточняют эксперты.
Если выделить регионы, в которых COVID-19 являлся не просто одной из причин смерти, а чаще всего становился главной и установленной причиной летального исхода, то в предпоследнем месяце года по этому параметру также лидировал Ямало-Hенецкий автономный округ. Порядка 29% смертей в регионе были непосредственно обусловлены вирусом. В Санкт-Петербурге и Алтае в ноябре смерть от коронавируса был установлена у 23,7% и 23,4% умерших соответственно. В Якутии, Москве и Мурманской области коронавирус стал непосредственной причиной порядка 20% смертей. От 16,1 до 18,6% летальных исходов вызвал COVID-19 в Калмыкии, Бурятии, Иркутской, Свердловской, Калининградской и Омской областях.
— Согласно статистике Росстата за ноябрь, среди всех смертей, сопровождавшихся COVID-19 (35,65 тыс. человек), в 55% случаев (19,63 тыс. чел.) вирус был основной причиной смерти. У 11% (3,98 тыс. чел.) по течению заболевания можно было с высокой степенью вероятности утверждать, что смерть наступила именно от коронавируса, однако на момент сбора статистики диагноз не был подтвержден, — отмечают в FinExpertiza.
Фото: pixabay.com, автор- OrnaW
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