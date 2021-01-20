Аэропорт Толмачево заказал проект реконструкции первой взлетно-посадочной полосы

— Четыре дня назад мы подписали контракт с ведущим проектным институтом ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» на проектные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы номер 1 (ИВПП-1). Это большой проект по объему работ. Мы решили вложить в проектную документацию частные деньги, чтобы потом с этим пакетом начинать работу по обеспечению федерального финансирования, — рассказал на пресс-конференции в ТАСС замгендиректора холдинга «Новапорт», гендиректор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич.
Проектную документацию и положительное заключение Главгосэкспертизы компания рассчитывает получить в третьем квартале 2021 года.
— Сейчас финансирование реконструкции комплекса заложено в федеральную программу развития магистральной инфраструктуры гражданской авиации после 2024 года. Хотелось бы его сдвинуть на более ранние сроки, — пояснил Янкилевич. — Мы ожидаем, что после завершения пандемии начнется восстановление роста пассажиропотока — и его темпы будут значительно опережать докризисные. Было бы идеально, если бы реконструкция ИВПП-1 плавно перешла в реконструкцию ИВПП-2, а также перенести сроки ее финансирования на 2023-2024 годы.
Федеральное финансирование реконструкции аэродромного комплекса Толмачево и ИВПП-2 составляет 8,9 млрд рублей. 3,6 млрд из них федерация уже отыграла. В тендере победило ОАО «Новосибирскавтодор». Второй этап конкурса стоимостью 4 млрд рублей планировалось провести в 2020 году. До сих пор он пока не состоялся.
Фото с сайта аэропорта Толмачево, автор Андрей Нейман
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