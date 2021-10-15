Бизнес предупредил кабмин о возможном росте цен на электроэнергию для населения

В России могут вырасти цены на электроэнергию для населения. Об этом сказано в письме ассоциации «Гидроэнергетика России» премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщают «Известия». Причиной тому бизнес назвал идею увеличить ставки водного налога для энергетиков в 2,5 раза с 2022 года.

— Рост ставок за водопотребление окажет влияние на повышение цен в отношении электрической энергии, продаваемой ГЭС по тарифам для населения и приравненных к нему категорий потребителей, а также и на техническую безопасность работы гидроэнергетических объектов, — говорится в документе.

Предложение увеличить налоговую нагрузку на пользование водными ресурсами обсуждалось на правкомиссии по бюджетным проектировкам еще в августе, позже Минприроды назвало размер предлагаемого налогового повышения.

Согласно расчётам авторов письма, принятие меры приведёт к росту расходов на производство электроэнергии ГЭС на более чем 50 млрд рублей в 2022–2025 годах. По словам главы организации Олега Лушникова, повышение ставок «не соответствует целям и направлениям реализации устойчивого (в том числе зелёного) развития России». В связи с этим ассоциация призвала отказаться от увеличения налога и наложить мораторий на его повышение в дальнейшем.