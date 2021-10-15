Отказался от обязательной вакцинации? Штраф, приостановка деятельности на 90 суток, отстранение от работы

Кирилл Медведев, юрист юридического партнерства «Курсив»:

— Выполнение предписаний главного санитарного врача субъекта РФ является обязательным для всех граждан и организаций, пребывающих и расположенных на территории соответствующего субъекта. Санитарным врачом Новосибирской области введена обязательная вакцинация от COVID-19 для работников установленных сфер деятельности. Обязанность по организации вакцинации возлагается на работодателей.

В случае отказа от вакцинации без уважительной причины работник подлежит отстранению от работы без сохранения заработка. Дата отстранения от работы в связи с отказом от вакцинации зависит от сроков проведения вакцинации, определенных главным государственным санитарным врачом субъекта.

Сотрудники, имеющие противопоказания к прохождению вакцинации, могут быть переведены на дистанционную работу (если это позволяет трудовая функция работника). Перевод по инициативе работодателя должен носить временный характер и не требует согласия на то работника. Порядок и основания перевода установлены ст. 312.9 ТК РФ. По мнению Минтруда и Ростехнадзора, переводу на дистанционную работу подлежат преимущественно работники, имеющие противопоказания к проведению профилактической прививки. Перевод на дистанционный труд не является альтернативой отстранению

Если трудовая функция не позволяет сделать перевод на дистанционную работу, работнику компенсируется время вынужденного простоя в размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.

За невыполнение предписаний главного санитарного врача организация может быть привлечена к административной ответственности.

Вид нарушения (правовая квалификация) Ответственность ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ юридические лица – штраф от 100 000 до 300 000 рублей. ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ юридические лица – штраф от 200 000 до 500 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Соблюдение и исполнение предписаний главных санитарных врачей субъектов РФ обязательно для всех физических и юридических лиц на соответствующей территории (ст. 10, 11 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 1 и 2 ст. 10 ФЗ от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»).

В целях содействия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (работодателям), Минтруд России и Роспотребнадзор в июле выпустили совместные разъяснения по организации вакцинации в организованных рабочих коллективах (трудовых коллективах) и порядку учета процента вакцинированных (№14-4/10/П-5532 от 23.07.2021).

В указанных разъяснениях изложен пошаговый алгоритм действий работодателя по определению категорий работников, подлежащих обязательной вакцинации, по изданию необходимых кадровых документов. Например, приказов об организации профилактических прививок, о мерах поддержки работников, прошедших вакцинацию, об обеспечении возможности прохождения вакцинации работниками и т. д.

Стоит отметить, что рекомендательный характер разъяснений не освобождает от обязанности по соблюдению предписаний санитарного врача. Рекомендательным является именно алгоритм действий работодателя при исполнении предписаний (рекомендации не формируют новых обязательств для работодателя и работника). В организации может быть разработан собственный алгоритм действий по выполнению требований главного санитарного врача, отличный от предложенного Минтрудом России и Роспотребнадзором.

В настоящее время отсутствует однообразие судебной практики в вопросе квалификации деяния, выражающегося в неисполнении предписаний главного санитарного врача субъекта РФ. Дело в том, что данное деяние может квалифицироваться как по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, так и по специальной норме — ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Правоприменительной практикой не выработаны четкие критерии разграничения этих смежных составов. Вопрос окончательной квалификации зачастую решается на этапе судебного рассмотрения дела. Имеются примеры, когда нарушения предписаний санитарного врача области были переквалифицированы при рассмотрении жалобы Верховным судом РФ. Постановление Верховного Суда РФ от 07.06.2021 №50-АД21-7-К8 — при переквалификации Верховный Суд РФ учитывал обстоятельства конкретного дела, характер совершенного правонарушения, личность и характеристику нарушителя, смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Напомним, согласно постановлению главного санитарного врача и губернатора Новосибирской области обязательная вакцинация в регионе введена с 12 октября. До 21 ноября первым компонентом необходимо привить около 275 тысяч человек, то есть в сутки, как сообщил на брифинге министр здравоохранения области Константин Хальзов, в регионе должны прививаться около 10 тысяч человек. Вакцинация вторым компонентом должна завершится 21 декабря.

В августе эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru сообщали, что 17% опрошенных сотрудников компаний из Сибирского федерального округа заявили, что работодатели заставили их вакцинироваться, еще 25% ответили, что их «не заставляли, но убеждали», а 58% — что в их компаниях вакцинация проводилась на добровольной основе. 22% работников столкнулись с угрозой увольнения в случае отказа от вакцинации.

По данным оперативного штаба Новосибирской области, на утро 15 октября в регионе зарегистрированы 66306 случаев коронавируса (+256 за сутки), в том числе у 5931 ребенка. 52206 пациентов полностью выздоровели (+142 за сутки). Скончались 12 пациентов: мужчины в возрасте 61, 64, 68, 75 лет и женщины в возрасте 59, 61, 70, 72, 73, 74, 76 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3174 человека. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2578 пациентов, в том числе 59 детей. В отделениях реанимации находятся 273 человека. На ИВЛ — 44 пациента. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрированы 4683 обращения. По данным Минздрава, на 14 октября в области были привиты первым компонентом более 772 тысяч человек, закончили полный курс более 724 тысяч жителей региона.