Рекламодателям

Отказался от обязательной вакцинации? Штраф, приостановка деятельности на 90 суток, отстранение от работы

  • 15/10/2021, 15:08
Новости Новосибирска
Во сколько обойдется предпринимателям обязательная вакцинация сотрудников.

Кирилл Медведев, юрист юридического партнерства «Курсив»:

— Выполнение предписаний главного санитарного врача субъекта РФ является обязательным для всех граждан и организаций, пребывающих и расположенных на территории соответствующего субъекта. Санитарным врачом Новосибирской области введена обязательная вакцинация от COVID-19 для работников установленных сфер деятельности. Обязанность по организации вакцинации возлагается на работодателей.

В случае отказа от вакцинации без уважительной причины работник подлежит отстранению от работы без сохранения заработка. Дата отстранения от работы в связи с отказом от вакцинации зависит от сроков проведения вакцинации, определенных главным государственным санитарным врачом субъекта.

Сотрудники, имеющие противопоказания к прохождению вакцинации, могут быть переведены на дистанционную работу (если это позволяет трудовая функция работника). Перевод по инициативе работодателя должен носить временный характер и не требует согласия на то работника. Порядок и основания перевода установлены ст. 312.9 ТК РФ. По мнению Минтруда и Ростехнадзора, переводу на дистанционную работу подлежат преимущественно работники, имеющие противопоказания к проведению профилактической прививки. Перевод на дистанционный труд не является альтернативой отстранению

Если трудовая функция не позволяет сделать перевод на дистанционную работу, работнику компенсируется время вынужденного простоя в размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.

За невыполнение предписаний главного санитарного врача организация может быть привлечена к административной ответственности.

Вид нарушения

(правовая квалификация)

 Ответственность
ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ юридические лица – штраф от 100 000 до 300 000 рублей.
ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ юридические лица – штраф от 200 000 до 500 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Соблюдение и исполнение предписаний главных санитарных врачей субъектов РФ обязательно для всех физических и юридических лиц на соответствующей территории (ст. 10, 11 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 1 и 2 ст. 10 ФЗ от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»).

В целях содействия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (работодателям), Минтруд России и Роспотребнадзор в июле выпустили совместные разъяснения по организации вакцинации в организованных рабочих коллективах (трудовых коллективах) и порядку учета процента вакцинированных (№14-4/10/П-5532 от 23.07.2021).

В указанных разъяснениях изложен пошаговый алгоритм действий работодателя по определению категорий работников, подлежащих обязательной вакцинации, по изданию необходимых кадровых документов. Например, приказов об организации профилактических прививок, о мерах поддержки работников, прошедших вакцинацию, об обеспечении возможности прохождения вакцинации работниками и т. д.

Стоит отметить, что рекомендательный характер разъяснений не освобождает от обязанности по соблюдению предписаний санитарного врача. Рекомендательным является именно алгоритм действий работодателя при исполнении предписаний (рекомендации не формируют новых обязательств для работодателя и работника). В организации может быть разработан собственный алгоритм действий по выполнению требований главного санитарного врача, отличный от предложенного Минтрудом России и Роспотребнадзором.

В настоящее время отсутствует однообразие судебной практики в вопросе квалификации деяния, выражающегося в неисполнении предписаний главного санитарного врача субъекта РФ.  Дело в том, что данное деяние может квалифицироваться как по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, так и по специальной норме — ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Правоприменительной практикой не выработаны четкие критерии разграничения этих смежных составов. Вопрос окончательной квалификации зачастую решается на этапе судебного рассмотрения дела. Имеются примеры, когда нарушения предписаний санитарного врача области были переквалифицированы при рассмотрении жалобы Верховным судом РФ. Постановление Верховного Суда РФ от 07.06.2021 №50-АД21-7-К8 — при переквалификации Верховный Суд РФ учитывал обстоятельства конкретного дела, характер совершенного правонарушения, личность и характеристику нарушителя, смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Новости Новосибирска

Кто в Новосибирской области должен будет пройти обязательную вакцинацию?

Напомним, согласно постановлению главного санитарного врача и губернатора Новосибирской области обязательная вакцинация в регионе введена с 12 октября. До 21 ноября первым компонентом необходимо привить около 275 тысяч человек, то есть в сутки, как сообщил на брифинге министр здравоохранения области Константин Хальзов, в регионе должны прививаться около 10 тысяч человек. Вакцинация вторым компонентом должна завершится 21 декабря. Проверки соблюдения постановления главного санитарного врача начнутся 23 ноября.

В августе эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru сообщали, что 17% опрошенных сотрудников компаний из Сибирского федерального округа заявили, что работодатели заставили их вакцинироваться, еще 25% ответили, что их «не заставляли, но убеждали», а 58% — что в их компаниях вакцинация проводилась на добровольной основе. 22% работников столкнулись с угрозой увольнения в случае отказа от вакцинации.

По данным оперативного штаба Новосибирской области, на утро 15 октября в регионе зарегистрированы 66306 случаев коронавируса (+256 за сутки), в том числе у 5931 ребенка. 52206 пациентов полностью выздоровели (+142 за сутки). Скончались 12 пациентов: мужчины в возрасте 61, 64, 68, 75 лет и женщины в возрасте 59, 61, 70, 72, 73, 74, 76 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3174 человека. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2578 пациентов, в том числе 59 детей. В отделениях реанимации находятся 273 человека. На ИВЛ — 44 пациента. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрированы 4683 обращения. По данным Минздрава, на 14 октября в области были привиты первым компонентом более 772 тысяч человек, закончили полный курс более 724 тысяч жителей региона.

Фото: pixabay.com автор: Bru-nO

1 429

Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : штрафы для бизнеса Обязательная вакцинация бизнес


3
2

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Медики, работающие с ковид-пациентами, пожаловались в прокуратуру

15/10/2021, 11:10

Авито упрощает доставку товаров с платформы

12/10/2021, 17:46

Владимир Жириновский отказался от депутатского мандата в заксобрание Алтайского края

07/10/2021, 14:07

Сибирская таможня пресекла деятельность организованной преступной группировки

07/10/2021, 11:28

Актуальный разговор

Актуальный разговор

В маркетинге будущее — за мультидисциплинарными командами

Все материалы
Лента новостей

Военный городок пойдет под комплексное развитие территорий

15/10/2021, 16:26

В Новосибирской области зарегистрирован новый ковидный антирекорд

15/10/2021, 16:00

Тепловые электростанции Новосибирской области увеличили отпуск тепла на 22%

15/10/2021, 14:14

В Новосибирске в суд передано дело о похищении 25 человек

15/10/2021, 12:14
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Коротко.
4/10/21, 16:00

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк «Открытие» вошел в топ-3 по привлекательности кредита наличными

15/10/2021, 14:49

«Ростелеком» в Новосибирске рассказал о перспективных направлениях в IT-сфере

15/10/2021, 11:19

Банк «Левобережный» предлагает компаниям МСБ с эквайрингом скидку по овердрафту

15/10/2021, 11:14

Банк Уралсиб запустил бесплатную онлайн-бухгалтерию для предпринимателей

15/10/2021, 10:36

ВТБ предлагает запустить госпрограмму экоипотеки с льготными ставками

15/10/2021, 10:15

Как Вы считаете, прошедшие выборы были честными и справедливыми?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

В Новосибирской области зарегистрирован новый ковидный антирекорд

Федеральный фонд дольщиков тормозит решение их проблем в регионах

Новосибирск может перейти на начисление тарифов на тепло по-новому в июле 2022 года

За счет обязательной вакцинации в Новосибирской области рассчитывают привить 275 тысяч человек

Кто в Новосибирской области должен будет пройти обязательную вакцинацию?

Финансы

Новости Новосибирска

Более 750 дольщиков в регионе получили компенсации за свои непостроенные квартиры

За полгода новосибирцы открыли 300 тысяч брокерских счетов

Пандемия подкорректировала спрос на банковские гарантии

Новосибирцы жалуются на навязывание финансовых продуктов при автокредитовании

В России подорожают макаронные изделия

Политика

Новости Новосибирска

Областным и городским депутатам представили новеньких во власти

Анатолия Серышева назначили полпредом президента в Сибири

Далеко зашедший отзыв мэра

Вместе с председателем профсоюз рискует лишиться независимости

Депутату и блогеру выставлен денежный счет на оплату их задержания

Недвижимость

Новости Новосибирска

Военный городок пойдет под комплексное развитие территорий

Более 750 дольщиков в регионе получили компенсации за свои непостроенные квартиры

Федеральный фонд дольщиков тормозит решение их проблем в регионах

Успеет ли Новосибирск освоить миллиарды, выделенные на расселение ветхого и аварийного жилья?

Под Новосибирском построят два новых жилмассива

Технологии

Новости Новосибирска

Область выбрала подрядчика для системы видеонаблюдения

Борьбу с эпидемией ВИЧ-инфекции обсудили на отраслевом форуме OpenBio

В мире вирусных угроз, персонализированной медицины и «цифры»

Cтартап улучшит разработку для борьбы со списыванием на экзаменах

Японские биопредприятия выходят на сибирский рынок

Телекоммуникации

Новости Новосибирской области

Кобрендинговый проект МТС и Xiaomi появился в Новосибирской области

Сибирь, монамур: где отдохнули новосибирцы этим летом

Топ-менеджер МегаФона из Сибири возглавил Ucell

Красному морю – лайк, Адаманскому – отписка: куда летали новосибирцы этим летом

МегаФон запустил мультиподписку «МегаФон Плюс»

Агропром

Новости Новосибирской области

Цены на новый урожай поползли вверх

Сибирские ученые зарегистрировали новый сорт картофеля

Губернатор не хочет выпускать за пределы региона профицит сельхозпродукции

Кампусная карта Россельхозбанка — новый формат студенческой жизни

Агросклад PepsiCo в Новосибирске принимает первый сибирский картофель

Транспорт

Новости Новосибирска

Большинство новосибирцев считают, что одной скидки в 25% для повышения спроса на электрокары недостаточно

Московский опыт городской электрички применят к Новосибирску

В Новосибирске обсудили перспективы создания Юго-Западного транзита

Новосибирское метро опять в пролете

Просто так убрать маршрутки городу не позволяет законодательство

Медицина

Новости Новосибирска

За счет обязательной вакцинации в Новосибирской области рассчитывают привить 275 тысяч человек

Реабилитация после операции, травм, ковида — новейшие методики и технологии

В Новосибирске открыли первое в Сибири паллиативное отделение для больных туберкулезом

Хеликс откроет в Новосибирске новую производственную площадку

Предрасположенным к раку рекомендуют отказаться от пережаренных шашлыков и не гулять вдоль дорог

Авто

Бизнес

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Туризм

Новости туризма

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Общество

Новости Новосибирска

Военный городок пойдет под комплексное развитие территорий

В Новосибирской области зарегистрирован новый ковидный антирекорд

С Учительской — в Ленинский район

16 тысяч квадратных метров дорожного полотна переделали подрядчики после проверок Минтранса

Новосибирская область занимает шестую позицию по количеству выпускников GeekBrains

Стиль жизни

Новости компаний

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска