Бизнес-ускоритель А:СТАРТ подводит итоги первого этапа

В этом сезоне участие в программе бизнес-ускорителя А:СТАРТ принимают более 60 начинающих предпринимателей с проектами и компетенциями в областях ИТ, приборостроения, медицины, нано- и биотехнологий. Во время первого интенсива они познакомились друг с другом, презентовали свои бизнес-идеи экспертам, сообщили в пресс-службе Академпарка.

— Сейчас начинающие технопредприниматели самостоятельно прорабатывают проекты, консультируются с наставниками с экспертами: в ближайшие несколько недель командам предстоит масштабировать свои инновационные разработки в коммерчески реализуемые проекты под руководством опытных менторов, — рассказали в пресс-службе.

Экспертами первого интенсива выступили победители акселерационных программ Академпарка и выпускники бизнес-инкубатора.

— Лучшим показателем успешности программы А:СТАРТ на сегодняшний день является то, что в качестве экспертов здесь присутствуют опытные специалисты-практики в инновационном бизнесе, которые когда-то также начинали учениками в бизнес-ускорителе. Сейчас выручка их компаний оценивается уже девятизначными цифрами. И нам очень приятно, что они вернулись на программу, чтобы поделиться опытом с только начинающими свой бизнес стартаперами, — отметил исполнительный директор Фонда «Технопарк Академгородка» Алексей Логвинский.

Участник секции «Информационные технологии» бизнес-ускорителя А:СТАРТ Роман Давыдов уверен, что на бизнес-ускорителе можно получить полноценную экспертную оценку проекта, которую не получишь нигде в Новосибирске.

— За три дня мы познакомились с большим количеством умных и необычных людей, которые ломают твое восприятие вещей и заставляют думать о бизнесе иначе, — говорит он.

Руководитель бизнес-инкубатора Академпарка Алексей Старостин подчеркнул, что структура программы бизнес-ускорителя была изменена.

— Мы серьезно переработали структуру программы бизнес-ускорителя и надеемся, что это позволит участникам качественно прокачать свои проекты. От двухнедельного интенсива мы перешли к формату, который на работу с участниками дает больше времени — целых полтора месяца. Сейчас, после первого блока, мы проведем ряд трекшн-митингов с приглашенными экспертами, трекерами и руководителями секций, где команды смогут глубже проработать свои проекты в индивидуальном формате, — отметил Алексей Старостин.

Отмечается, что второй блок образовательной программы, который пройдет с 12 по 14 апреля, будет рассчитан на упаковку и подготовку проектов к финальному отбору. Экспертами интенсива выступят Александр Семенов — директор консалтинговой группы «Venture Consulting Group», эксперт-практик в области венчурного бизнеса и управления инновационными проектами; Марина Киянова — бизнес-консультант, федеральный эксперт при правительстве РФ; Алексей Белянкин — резидент бизнес-инкубатора, основатель компании «ГеймГард»; Павел Охонин — заместитель директора новосибирского офиса EY.

Фото: пресс-служба Академпарка