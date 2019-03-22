«Черные лебеди» новосибирского рынка недвижимости

— Один из «черных лебедей» — обеспеченность квадратными метрами на человека: федеральный норматив составляет 24 кв. м, Москва не добралась до 20 кв. м, а в Новосибирске мы подошли к отметке 28 кв. м, — констатировал Марков.

Полномочный представитель РГУД в Новосибирске и Новосибирской области, руководитель проекта ГК «ЁЛКА девелопмент» Максим Марков в своем выступлении назвал трех «черных лебедей», которые могут оказать существенное влияние на рынок строительства жилья в Новосибирске.

При этом, комментируя тренды рынка первичного жилья, эксперт отметил, что квартиры становятся компактнее, планировки разумнее. Количество однокомнатных квартир в новостройках уменьшается — только за 2018 год их количество сократилось на 11%, на рынке выросло число двухкомнатных квартир.

Второй риск — резкий рост регистраций договоров долевого участия (ДДУ) в феврале 2019 года по отношению к февралю 2018 года: на 60%.

— По всей видимости, застройщики активно переписывают ДДУ на кого-то. Я боюсь предположить, что это продажи. Кто из застройщиков ощутил прирост выручки на 60%? — поинтересовался Марков и не получил ответ из зала на свой вопрос.

Впрочем, Сергей Николаев не исключил, что это следствие проблем со страхованием ответственности застройщиков, с которыми многие компании рынка столкнулись в конце прошлого года. По его оценкам, резкий рост ДДУ — это регистрация квартир, реально купленных в ноябре-декабре 2018 года.