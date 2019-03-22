Сбербанк предлагает сельхозпроизводителям субсидированные аккредитивы

В Сибирском банке Сбербанка подготовлена вся необходимая документация для работы с сельхозпредприятиями в рамках обновлённого постановления Правительства РФ, сообщили в пресс-службе кредитной организации. По инициативе Сбербанка в октябре прошлого года в документ были внесены поправки, позволяющие использовать в сделках льготного кредитования Министерства сельского хозяйства аккредитивную форму расчётов с поставщиками.

Отмечается, что основу механизма сделки с использованием аккредитива составляет контракт на приобретение товара между сельхозпроизводителем, поставщиком и банком, где банк выступает в роли контролирующего все этапы посредника. Аккредитивная форма расчета предусматривает перечисление денег банком поставщику только после исполнения последним всех обязательств перед сельхозпредприятием и предоставление в банк документов, подтверждающих исполнение контракта. Тем самым аккредитив гарантирует безопасность расчетов. Кроме того, наличие аккредитива в контракте позволяет избежать необоснованной предоплаты за товар.

— Сибирские сельхозпроизводители, клиенты нашего банка, давно проявляли интерес к аккредитивной форме расчёта в совокупности с льготным кредитованием под программу Минсельхоза. Что вполне объяснимо, ведь, в первую очередь, это гарант безопасности при совершении крупных сделок. Теперь в Сбербанке есть все возможности для использования эффективных инструментов в расчётах между аграриями и поставщиками необходимого им оборудования, техники, удобрений, сырья и других товаров. Наши первые договоренности по аккредитивам в рамках программы субсидирования Минсельхоза будут реализованы в самое ближайшее время, — подчеркнула председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина.

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