Бизнесменам определили омбудсмена

На пост уполномоченного по правам предпринимателей Новосибирской области претендовали два кандидата. Это бывший депутат Заксобрания трёх созывов, директор по экономике ООО «Миг» Николай Мамулат, выдвинутый своим коллегой по депутатскому корпусу Валерием Ильенко. Вторым кандидатом на эту должность была директор по юридическим вопросам ООО «Юнифуд» Наталья Пиниигина, которую поддержал другой теперь уже бывший, но на момент выдвижения вполне действующий парламентарий Юрий Зозуля. Оба депутата представляли в парламенте фракцию «Единая Россия». Каждый претендент на пост омбудсмена к дате голосования успел мобилизовать свою «группу поддержки». Так за Николая Мамулата поставили подписи 22 представителя бизнес-сообщества Новосибирской области, у его соперницы результат оказался гораздо скромнее — восемь подписей. Еще 22 января, на депутатских слушаниях расклад по поддержке был другой — представители большинства бизнес-сообществ региона открыто говорили о поддержке Пинигиной.

На сессии 31 января вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов сообщил, что оба кандидата соответствуют прописанным в законе требованиям и к моменту сессии прошли все необходимые формальные процедуры. Регламент сессии не предусматривал выступления кандидатов. За них высказывались депутаты.

— У нас с вами есть закон Новосибирской области от 2013 года об уполномоченном по защите прав предпринимателей. На основании его мы с вами сегодня и проводим эти выборы, — напомнил коллегам Юрий Зозуля.

В 2015 году в процессуальном законодательстве административного судопроизводства произошли серьёзные изменения — появилось требование о наличии у бизнес-омбудсмена профильного юридического образования для представления интересов предпринимателей в судебных процессах по административным делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений. Зозуля отметил, что это, по словам президента РФ Владимира Путина, одна из главных задач работы бизнес-омбудсмена, без которой он превращается в номинального и нерешающего.

— В случае отсутствия юридического образования, региональный бизнес-омбудсмен будет законодательно ограничен в личном участии и использовании процессуальных прав. Это ставит под сомнение само существование в таком виде института уполномоченного в Новосибирской области, — уверен Зозуля. — Кроме того, и это уже звучало в средствах массовой информации, кабинет уполномоченного нельзя превращать в адвокатскую контору. Но делать из него психологическую консультацию, где предпринимателя будут утешать без реальной правовой помощи было бы крайне странно.

Юрий Зозуля обратил внимание депутатов на биографическую справку «своего» кандидата. Он отметил, что Наталья Пинигина избиралась в высшую квалификационную коллегию судей от Заксобрания Новосибирской области. По его мнению, это достаточно серьезный факт. А то, что Пинигина была избрана зампредседателя коллегии, по словам Зозули, только подчеркивает её профессиональные навыки.

— Хочу выступить в поддержку Натальи Пинигиной, потому что она представила подробную программу, по которой в случае избрания готова работать, в отличии от Николая Мамулата, не представившего никакой программы. На вопрос же, когда он ее представит, он ответил: «когда изберете». А на наш вопрос через несколько лет, почему не защищаете права предпринимателей, этот человек ответит: «потому что не обещал»? — поинтересовалась представитель фракции ЛДПР Дарья Украинцева. — Предлагаю голосовать по совести, а не по знакомству. Предприниматели — за Наталью Пинигину. Про 22 голоса в поддержку Николая Мамулата до депутатских слушаний 22 января не было и речи.

В поддержку Николая Мамулата высказались представители «Единой России» — Андрей Панфёров и зампредседателя бюджетного комитета Валерий Сичкарёв.

— Первый момент: предпринимательство в Новосибирской области, его развитие — это забота всех уровней власти. Это забота правительства Новосибирской области, губернатора, депутатского корпуса Заксобрания. Для каждого предпринимателя это не только развитие собственного бизнеса, но ещё и доход его семьи, это налогооблагаемая база. Предприниматели работают плечом к плечу с нами, сидящими в этом зале. Тот факт, что Николай Егорович здесь ответственно проработал, позволит ему в эту работу вписаться, воспользоваться уже имеющимися рычагами, возможностями, — уверен Валентин Сичкарев. — Второе: предпринимателей в Новосибирской области десятки тысяч. В активном обсуждению не все могут участвовать, например, предприниматели сельских территорий. Мы видим десятки людей, которые обсуждают кандидата, но предпринимателей гораздо больше. Их консолидированное мнение выражают депутаты. Я знаю Николая Егоровича десятки лет и уверен, что свою работу он будет пропускать через сердце.

Что же касается представителей других фракций Заксобрания — КПРФ и «Справедливой России», то их представители воздержались от выступлений. Однако, судя по результатам голосования, в агитации необходимости уже не было. 63 голоса были отданы за Николая Мамулата, три — за Наталью Пинигину.

Фото Юлии Даниловой