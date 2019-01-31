В регионе сократилось количество компаний МСП

Для сравнения, в 2017 году Фонд микрофинансирования выдал 307 микрозаймов на сумму 400 млн рублей, а гарантийный фонд — 316 поручительств на сумму 2,9 млрд рублей, что дало предпринимателям возможность привлечь кредиты на 6,4 млрд рублей.

По словам губернатора, оборот малых (включая микро-) и средние предприятия региона, в январе-сентябре 2018 года составил более 1,1 трлн рублей или 51,3% от оборота всех предприятий и организаций Новосибирской области. Темп роста оборота к аналогичному периоду 2017 года — 123%.

— Малое предпринимательство является прочной основой экономики региона. Нашу общую задачу вижу в создании условий для его дальнейшего развития и стабильной работы, — подчеркнул Травников.

Среди основных задач в сфере развития МСП в 2019 году губернатор назвал совершенствование условий ведения бизнеса на территории региона, развитие предпринимательской активности и механизмов ее поддержки.

— В 2019 году начнется реализация региональной составляющей федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», — напомнил Андрей Травников.

В рамках нацпроекта власти должны обеспечить расширение доступа субъектов предпринимательства к финансовым ресурсам; обеспечить популяризацию предпринимательства, включая обучение различных групп населения: школьников, студенты и молодежи; женщин, безработных, военнослужащих, уволенных в запас; лиц старше 45 лет, а также инвалидов. В региональной программе поддержки бизнеса заложены субсидии предпринимателям, осуществляющим модернизацию производства, лизингополучателям, а также предусмотрены меры поддержки экспортно-ориентированных предприятий, стимулирование работы бизнес-инкубаторов и т.д.

По данным приведенным в докладе губернатора, по итогам 2018 года, на территории региона было зарегистрировано более 147 тыс субъектов малого и среднего предпринимательства. Для сравнения, по данным на конец 2017 года, почти 150 тыс. На долю МСП приходилось около 50 % всего оборота предприятий и организаций Новосибирской области.

В 2018 году на реализацию государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы» было предусмотрено 201,4 млн. рублей, из них 125,5 млн. рублей — средства областного, 75,9 млн. рублей — федерального бюджета. Всего в 2018 году израсходовано 198,6 млн. рублей, из них 122,7 млн. рублей из регионального, 75,9 млн. рублей — из федерального бюджетов. 61 субъект МСП получил финансовую поддержку на реализацию проектов в размере 57,2 млн. рублей.

Фото Натальи Коробицыной