Пассажирам автобуса, врезавшегося в опору моста в Новосибирске, выплатят страховку

Пассажиры рейсового автобуса, врезавшегося в опору моста в Новосибирске, могут получить страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика, сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс. Он уточнил, что согласно данным базы АИС НССО, ответственность перевозчика застрахована в АО «СОГАЗ», сообщили в пресс-службе НССО.

Страховщик подтвердил наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если событие будет признано страховым случаем.

Игорь Юргенс пояснил, что размер страхового возмещения пострадавших рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением правительства РФ. Принцип действия таблицы заключается в выплате пострадавшему пассажиру фиксированной суммы за конкретную травму, исключая необходимость подтверждения фактических расходов на лечение. При этом размеры выплат зависят от вида травмы и степени её сложности. Например, за перелом бедра положена выплата 80-300 тыс. рублей, за переломы конечностей – от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы, при этом минимальная травма – ушибы или ссадины – оценивается в 1 тыс. рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 млн рублей.

В НССО уточнили, чтобы получить страховые выплаты, потерпевшие должны написать заявление в страховую компанию и предоставить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ от перевозчика о произошедшем событии и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности.

Напомним,31 января в районе Нижняя Ельцовка г. Новосибирска попал в аварию пассажирский автобус маршрута № 65. Его водитель в попытке уйти от столкновения с грузовиком врезался в опору моста. В результате ДТП пострадали 11 пассажиров.

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