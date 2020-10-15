Бизнесменов приглашают на цикл семинаров по закупкам по Федеральному закону № 223-ФЗ

Центр «Мой бизнес» Новосибирской области организует цикл семинаров на тему «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ».
Семинары будут полезны собственникам бизнеса; самозанятым; руководителям и сотрудникам отделов закупок и снабжения, отделов продаж; специалистам, отвечающим за проведение закупочных процедур; юристам.
22, 27 и 30 октября с 9:00 до 18:00 семинары «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ» состоятся в центре «Мой бизнес» по адресу: г. Новосибирск, ул. Сибревкома, 9 (исполнитель АНО ИДПО «Госзаказ»).
Рисов Александр Васильевич — эксперт аналитического отдела АНО ИДПО «Госзаказ»
Демидова Алла Владимировна — ведущий юрисконсульт Западно-Сибирской Дирекции Снабжения — структурного подразделения Центральной Дирекции закупок и снабжения-филиала ОАО «РЖД»
Маркова Ирина Васильевна — начальника отдела сопровождения закупок ПАО «Ростелеком»
Липатов Иван Вадимович — главный специалист регионального отделения по Новосибирской области ООО «РТС-тендер».
Для участия необходимо пройти регистрацию на портале до 20 октября 2020г.
Участие в мероприятиях бесплатное.
Организатор: АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области»
Возраст 18+
Фото предоставлено АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области»
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