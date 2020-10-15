Кредит на любые цели под залог недвижимости

На кредитные средства можно приобрести то, что вам необходимо сейчас – квартиру, автомобиль, крупную бытовую технику, гаджеты, турпутевки и многое другое.
Кредит выдается на любые потребительские цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. Вы можете улучшить жилищные условия и купить квартиру в строящемся доме или на вторичном рынке, комнату/долю в квартире, дом с земельным участком, таунхаус или же преобразить свое жилье и сделать капитальный ремонт, поменять автомобиль или отправиться в путешествие.
Кредит «Универсальный» позволяет получить финансирование на крупные траты (от 300 тысяч рублей до 10 млн рублей) на длительный срок (от 3 до 30 лет). В качестве залога нужно оформить жилое помещение, находящееся в вашей собственности.
Ставка составляет от 9,25% годовых при сумме кредита до 50% от стоимости залогового жилья, подтверждении доходов справкой 2-НДФЛ, страховании недвижимости, жизни и трудоспособности, подключении опции «Назначь свою ставку» в размере 3% от суммы кредита (оплачивается единовременно, в день подписания кредитной документации).
Получить подробную консультацию по кредиту «Универсальный» можно по телефону 8-800-3333-555 и в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):
г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23; ул. Орджоникидзе, 33; ул. Кирова, 48; ул. Маяковского, 5;
г. Бердск, ул. Рогачева, 1; ул. М. Горького, 3;
г. Красноярск, ул. Молокова, 60;
г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;
г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;
г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;
г. Бийск, ул. Васильева, 63а;
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1.
Фото: пресс-служба банка
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