Кредит на любые цели под залог недвижимости

На кредитные средства можно приобрести то, что вам необходимо сейчас – квартиру, автомобиль, крупную бытовую технику, гаджеты, турпутевки и многое другое.

Кредит выдается на любые потребительские цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. Вы можете улучшить жилищные условия и купить квартиру в строящемся доме или на вторичном рынке, комнату/долю в квартире, дом с земельным участком, таунхаус или же преобразить свое жилье и сделать капитальный ремонт, поменять автомобиль или отправиться в путешествие.

Кредит «Универсальный» позволяет получить финансирование на крупные траты (от 300 тысяч рублей до 10 млн рублей) на длительный срок (от 3 до 30 лет). В качестве залога нужно оформить жилое помещение, находящееся в вашей собственности.

Ставка составляет от 9,25% годовых при сумме кредита до 50% от стоимости залогового жилья, подтверждении доходов справкой 2-НДФЛ, страховании недвижимости, жизни и трудоспособности, подключении опции «Назначь свою ставку» в размере 3% от суммы кредита (оплачивается единовременно, в день подписания кредитной документации).

Получить подробную консультацию по кредиту «Универсальный» можно по телефону 8-800-3333-555 и в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23; ул. Орджоникидзе, 33; ул. Кирова, 48; ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1; ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1.

Фото: пресс-служба банка