Ждите ответа

В ходе исследования в период с 11 июня по 4 сентября на адрес глав регионов был направлен запрос о государственной поддержке в условиях пандемии коронавируса:

«Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста, где я могу узнать о региональных мерах поддержки для граждан в связи с коронавирусом? В первую очередь интересует возможность получения жилищной субсидии на оплату ЖКУ, а также кредитные каникулы и иные меры».

Согласно исследованию, из 85 регионов только в 8 не удалось направить запрос на имя губернатора по трем основным причинам: нельзя выбрать главу региона в качестве адресата, для отправки сообщения требуется регистрация или технические проблемы.

В 13 регионах ответы на запросы так и не дали. Среди «отмолчавшихся» Татарстан, Ингушетия, Пермский край, Брянская, Омская, Тюменская области, республика Алтай.

Быстрее всех на запрос ответил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и глава Якутии Айсен Николаев (по 2 дня). Губернатору Новосибирской области Андрею Травникову потребовалось на ответ 11 дней. Это девятое место в рейтинге.

По качеству ответов 42 из 66 за полноту получили максимальную оценку — 10 баллов, 9 ответов — 5 баллов, 12 — три балла и только в трех случаях ответ был предоставлен не по существу или же автору запроса предлагалось самостоятельно найти информацию на указанных источниках (без прямых ссылок на информацию).

Глава Новосибирской области здесь занял 25 место, получив за полноту ответа 5 баллов, максимальные 10 баллов за оформление и 6,6 баллов — за скорость ответа.

Исследование показало, что технологии не являются гарантией успеха.

— Абсолютно все губернаторы и/или сайты правительств имеют функционирующие формы обратной связи, однако в 30% случаев запросы остались без ответа или же технические проблемы не позволили оправить запрос, — отмечают аналитики.

Кроме того, многие ответы содержат большое количество ссылок на нормативно-правовые акты, которые увеличивают объем документа, но зачастую не раскрывают суть темы.

Также сохраняются проблемы с делегированием. Запрос перенаправлялся в профильное подразделение, однако иногда выбор подведомственности неочевиден.

Фото: pixabay.com, автор- ribkhan