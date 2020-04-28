Бизнесменов пригласили дать оценку последствий пандемии коронавируса для компаний

Руководителей и собственников бизнеса пригласили пройти опрос, посвященный оценке последствий эпидемии коронавируса для частных компаний в России.

Опрос проводится во всех регионах страны. Он призван выявить ожидания предпринимателей, оценить настроения работодателей в различных отраслях и станет основой для подготовки масштабного аналитического исследования в мае 2020 года, совместно с ведущими российскими деловыми объединениями и СМИ. Конечная цель исследования — построить обоснованный прогноз ожиданий последствий локдауна для российского бизнеса, пояснила Infopro54 Анастасия Гетьман, представляющая независимых организаторов опроса (ООО «АГТ-Новосибирск»).

Опрос можно пройти по ссылке.

Заполнение анкеты займет 10 минут. Данные опроса не персонализированы и будут использованы в обобщенном виде. Сроки проведения опроса — до 20 мая. Возрастное ограничение для участников — 18+

Фото: pixabay.com, автор- andibreit